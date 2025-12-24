Secciones
Alivio para contribuyentes: el Gobierno moderará las multas automáticas de ARCA

Luis Caputo anticipó que el proyecto de "Inocencia Fiscal" incluirá un período de gracia de hasta 15 días antes de aplicar sanciones y que los montos serán proporcionales a la demora.

Hace 1 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno nacional busca flexibilizar el régimen de sanciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El objetivo es evitar que el nuevo sistema de "Inocencia Fiscal" -que actualmente se debate en el Congreso- se convierta en una herramienta de castigo inflexible para los contribuyentes.

A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que la intención es "merituar la cantidad de días de demora" para aplicar multas menores según cada caso. Según explicó, tras el vencimiento de una declaración jurada, ARCA no aplicará la multa de inmediato, sino que enviará un recordatorio otorgando un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación.

"Los incumplimientos frecuentes"

"Buscamos distinguir los incumplimientos frecuentes de aquellos ocasionales", señaló Caputo, al resaltar que esta alternativa permitirá cumplir con las obligaciones fiscales "sin ahogar al sector privado", dijo.

El proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción de Diputados, propone actualizar montos que habían quedado desfasados. Por ejemplo, las multas por falta de presentación podrían llegar a los $440.000 para sociedades y hasta $10 millones en el caso de declaraciones informativas de personas jurídicas. 

Con estos cambios en la reglamentación, el Poder Ejecutivo busca que el rigor de la norma no afecte por igual a quien comete un error puntual que a un infractor recurrente.

