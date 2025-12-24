Alivio para contribuyentes: el Gobierno moderará las multas automáticas de ARCA

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno nacional busca flexibilizar el régimen de sanciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El objetivo es evitar que el nuevo sistema de "Inocencia Fiscal" -que actualmente se debate en el Congreso- se convierta en una herramienta de castigo inflexible para los contribuyentes.