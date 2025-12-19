Objetivos para 2026: un dólar estable y la necesidad de juntar reservas

El miércoles Standard & Poor´s (S&P) Global Ratings elevó la calificación crediticia de la deuda soberana argentina de largo plazo. En concreto, los Globales pasaron a CCC+ desde CCC, lo que gatilló un rebote de los soberanos hard dollar sobre el final de la jornada. Si bien el upgrade constituye una señal positiva, no debe perderse de vista que este tipo de decisiones suele llegar con un rezago significativo respecto a la dinámica de mercado, advierte Portfolio Personal Inversiones (PPI). De hecho, con esta mejora, la calificación soberana vuelve recién ahora a ubicarse en el mismo nivel observado durante el proceso de reestructuración de deuda de 2020, bajo la gestión del entonces ministro de Economía Martín Guzmán. En esta línea, el upgrade llega en un contexto de riesgo país en torno a los 560 puntos básicos, y tras el reciente retorno de Argentina a los mercados internacionales de deuda con la colocación del AN29. En su informe, S&P remarcó su expectativa de que el Gobierno continúe avanzando con el programa de ajuste macroeconómico, apoyado en el mantenimiento de un superávit fiscal, una desaceleración de la inflación y la capacidad de sostener el crecimiento económico. En este sentido, la calificadora señaló que este escenario “equilibra los riesgos asociados a vulnerabilidades económicas persistentes con una mejora en los resultados fiscales y una mayor confianza de los inversores respecto del rumbo de la política económica”.