Cuáles son las palabras del 2025 según la Real Academia Española y la Universidad de Oxford

Cada año, algunas palabras se repiten tanto que terminan funcionando como una radiografía del momento histórico. En 2025, dos instituciones lingüísticas de referencia pusieron el foco en vocablos distintos, pero complementarios, para explicar lo que pasó en el mundo. "Arancel" fue elegida como palabra del año por la FundéuRAE (Fundación del Español Urgente patrocinada por la Agencia EFE y la Real Academia Española), y "rage bait" (se traduce como "carnada para provocar ira"), la seleccionada por la Universidad de Oxford.
En 2024, la Universidad de Oxford se había quedado con "brainrot", palabra asociada al desgaste mental por el consumo constante de contenido. La anterior de la RAE había sido "dana" por las inundaciones causadas por este fenómeno atmosférico en el este y en el sur de España a finales de octubre.
"Arancel": la palabra de la Fundéu/RAE
La Fundación del Español Urgente anunció su elección en un acto oficial presidido por la reina Letizia de España. Según explicó la entidad, "arancel" se impuso por su altísima presencia en la cobertura periodística, y por su rol central en el debate político y económico global.
El término ganó protagonismo a partir de la guerra arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generó tensiones comerciales con impacto en América Latina, China, Canadá y la Unión Europea. En ese contexto, una palabra que solía circular en ámbitos técnicos pasó a ocupar titulares, análisis y discusiones cotidianas.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, un arancel es una tarifa oficial que establece los derechos que deben pagarse en servicios como las aduanas, aunque también puede referirse a tasas o normas. En 2025, su significado se amplió: empezó a representar conflictos comerciales, negociaciones geopolíticas, y posibles efectos sobre la inflación y el crecimiento económico.
"Rage bait": la palabra de Oxford
Mientras tanto, en otro plano de la conversación pública, la Universidad de Oxford puso el foco en el ecosistema digital y eligió "rage bait" como la expresión del año. El término —que, como se dijo antes, puede traducirse como “carnada para provocar ira”— describe publicaciones creadas específicamente para generar enojo y multiplicar interacciones en redes sociales.
Según Oxford University Press, el uso de la expresión se triplicó en los últimos doce meses, lo que refleja un cambio profundo en la cultura digital. Si durante años el objetivo fue captar clics a partir de la curiosidad (el clásico clickbait), hoy la atención se disputa a partir de la indignación. Opiniones exageradas, frases provocadoras y comparaciones absurdas se convierten en combustible para los algoritmos.
“El impacto emocional desplazó a la información como motor principal de la conversación digital”, sintetizó Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages. En plataformas donde el alcance se traduce incluso en ingresos, como X, el incentivo para provocar reacciones intensas es cada vez mayor.
La elección de "rage bait" se impuso frente a otras expresiones finalistas como "aura farming" (la construcción calculada de una imagen carismática) y biohack (designa la acción de quienes pretenden hackear su biología para mejorar el funcionamiento de su cuerpo y de su mente).
Así, "arancel" y "rage bait" funcionan como dos caras del mismo 2025: una marcada por la economía global y la disputa comercial, y otra atravesada por la lógica de las redes sociales, los algoritmos y la emocionalidad extrema. Desde el punto de vista lingüístico se podría decir que el enojo y la confrontación signaron el clima del año que termina.