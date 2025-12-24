Cuáles son las palabras del 2025 según la Real Academia Española y la Universidad de Oxford

Cada año, algunas palabras se repiten tanto que terminan funcionando como una radiografía del momento histórico. En 2025, dos instituciones lingüísticas de referencia pusieron el foco en vocablos distintos, pero complementarios, para explicar lo que pasó en el mundo. "Arancel" fue elegida como palabra del año por la FundéuRAE (Fundación del Español Urgente patrocinada por la Agencia EFE y la Real Academia Española), y "rage bait" (se traduce como "carnada para provocar ira"), la seleccionada por la Universidad de Oxford.