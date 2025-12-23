Párense de Manos III: lesiones, controles médicos y el riesgo de la falta de regulación

Las ediciones porteñas

El primer evento se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2023 en el Luna Park, en Buenos Aires, y fue retransmitido por Twitch, llegando a picos de 450.000 espectadores en simultáneo.

Mientras tanto, en 2024, “Párense de Manos 2” se realizó el 19 de diciembre de ese año en el estadio ”José Amalfitani” de Vélez Sársfield, en Buenos Aires, con capacidad para más de 40.000 espectadores. Esta edición fue la primera en retransmitirse por Kick, plataforma en la cual llegó a picos de 670.000 espectadores en vivo. Además, esta edición también sumó patrocinadores e incluyó la presencia de analistas en la transmisión.