Secciones
LA GACETA
DeportesMás deportes

Párense de Manos III: lesiones, controles médicos y el riesgo de la falta de regulación

En Buenos Aires se aplican protocolos y estudios médicos obligatorios, pero los antecedentes internacionales exponen episodios graves en eventos sin controles ni supervisión.

FESTEJO. Gero Arías celebra el triunfo ante Tomás Mazza en Párense de Manos III: FESTEJO. Gero Arías celebra el triunfo ante Tomás Mazza en "Párense de Manos III":
Carlos Werner
Por Carlos Werner Hace 1 Hs

Durante esta actividad (Párense de Manos III) se registran algunas lesiones típicas de la intensidad de los combates aunque, al menos en los casos de los eventos de Buenos Aires, no hubo heridos de gravedad extrema, más allá de dientes rotos, cortes en la cara, contusiones por golpes fuertes que generaron nocauts (la intervención del árbitro permitió cumplir con el protocolo de seguridad para evitar lesiones mayores) y moretones de todo tipo. 

Un punto fundamental es que, previo a pautar los combates, los participantes deben hacerse estudios médicos obligatorios para detectar condiciones que no harían segura su presencia. Es fuera del país donde se han dado situaciones mucho más delicadas, incluyendo lesiones graves y potencialmente mortales, especialmente en eventos que carecían de la regulación y las medidas de seguridad adecuadas. 

Por ejemplo, en julio de 2025, un joven de 20 años en Perú resultó con una lesión cerebrovascular grave y terminó en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras participar en un evento de peleas organizado por un influencer llamado “Neutro”, que aparentemente no contaba con permisos ni medidas de seguridad. 

La Federación Deportiva Peruana de Boxeo condenó el hecho, señalando la falta de un ring apropiado y la ausencia de exámenes médicos previos. En otros países se ha notado la falta de supervisión por parte de las comisiones o federaciones de boxeo oficiales, lo que lleva a condiciones inseguras, como la falta de equipo de protección adecuado, personal médico insuficiente y superficies peligrosas (como pisos de centros comerciales en lugar de lonas de ring reglamentarias).

Las ediciones porteñas

El primer evento se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2023 en el Luna Park, en Buenos Aires, y fue retransmitido por Twitch, llegando a picos de 450.000 espectadores en simultáneo.
Mientras tanto, en 2024, “Párense de Manos 2” se realizó el 19 de diciembre de ese año en el estadio ”José Amalfitani” de Vélez Sársfield, en Buenos Aires, con capacidad para más de 40.000 espectadores. Esta edición fue la primera en retransmitirse por Kick, plataforma en la cual llegó a picos de 670.000 espectadores en vivo. Además, esta edición también sumó patrocinadores e incluyó la presencia de analistas en la transmisión.

Contacto en Tucumán

En Tucumán hay eventos que siguen este formato. En Rivadavia al 1.300, la llamada Liga Tucumana de Puños concreta combates, desde 2023, bajo la denominación “Mano a mano”. Por otro lado, la streamer Federica Riccio, conocida como “Federikita”, fue la primera mujer del norte argentino en participar en el evento nacional “Párense de Manos”. Compitió en la segunda edición y en la tercera, representando a la provincia y pidiendo el apoyo tucumano para su pelea.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
2

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
3

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
4

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
5

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
6

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Más Noticias
“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Drama en Miami: así fue el choque de la hermana de Messi y por qué debió volver urgente a Rosario

Drama en Miami: así fue el choque de la hermana de Messi y por qué debió volver urgente a Rosario

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Comentarios