Párense de Manos III: lesiones, controles médicos y el riesgo de la falta de regulación

Durante esta actividad (Párense de Manos III) se registran algunas lesiones típicas de la intensidad de los combates aunque, al menos en los casos de los eventos de Buenos Aires, no hubo heridos de gravedad extrema, más allá de dientes rotos, cortes en la cara, contusiones por golpes fuertes que generaron nocauts (la intervención del árbitro permitió cumplir con el protocolo de seguridad para evitar lesiones mayores) y moretones de todo tipo.
Un punto fundamental es que, previo a pautar los combates, los participantes deben hacerse estudios médicos obligatorios para detectar condiciones que no harían segura su presencia. Es fuera del país donde se han dado situaciones mucho más delicadas, incluyendo lesiones graves y potencialmente mortales, especialmente en eventos que carecían de la regulación y las medidas de seguridad adecuadas.
Por ejemplo, en julio de 2025, un joven de 20 años en Perú resultó con una lesión cerebrovascular grave y terminó en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras participar en un evento de peleas organizado por un influencer llamado “Neutro”, que aparentemente no contaba con permisos ni medidas de seguridad.
La Federación Deportiva Peruana de Boxeo condenó el hecho, señalando la falta de un ring apropiado y la ausencia de exámenes médicos previos. En otros países se ha notado la falta de supervisión por parte de las comisiones o federaciones de boxeo oficiales, lo que lleva a condiciones inseguras, como la falta de equipo de protección adecuado, personal médico insuficiente y superficies peligrosas (como pisos de centros comerciales en lugar de lonas de ring reglamentarias).
Las ediciones porteñas
El primer evento se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2023 en el Luna Park, en Buenos Aires, y fue retransmitido por Twitch, llegando a picos de 450.000 espectadores en simultáneo.
Mientras tanto, en 2024, “Párense de Manos 2” se realizó el 19 de diciembre de ese año en el estadio ”José Amalfitani” de Vélez Sársfield, en Buenos Aires, con capacidad para más de 40.000 espectadores. Esta edición fue la primera en retransmitirse por Kick, plataforma en la cual llegó a picos de 670.000 espectadores en vivo. Además, esta edición también sumó patrocinadores e incluyó la presencia de analistas en la transmisión.
Contacto en Tucumán
En Tucumán hay eventos que siguen este formato. En Rivadavia al 1.300, la llamada Liga Tucumana de Puños concreta combates, desde 2023, bajo la denominación “Mano a mano”. Por otro lado, la streamer Federica Riccio, conocida como “Federikita”, fue la primera mujer del norte argentino en participar en el evento nacional “Párense de Manos”. Compitió en la segunda edición y en la tercera, representando a la provincia y pidiendo el apoyo tucumano para su pelea.