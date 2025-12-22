Con presencia tucumana, se entregarán esta noche los Premios Olimpia

Llegó el día. Hoy, desde las 21, La Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, será testigo de la gala de premiación de los Olimpia 2025. El evento organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos entregará el galardón en 42 categorías, además del tradicional Olimpia de Oro al mejor del año entre todos los ganadores.
En cuanto a los deportes más populares, la terna del fútbol incluye a Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes, la del rugby a Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya, y la del tenis a Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos.
Tucumán estará representado por el joven Joaquín Cisneros, de 20 años. El tirador fue nominado tras un gran año, donde fue subcampeón de las Américas y medallista de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Además ganó el título nacional por equipos en Foso Olímpico y se mantiene en el número 1 del ranking argentino. Sus rivales serán el catamarqueño Julián Gutiérrez y la riojana Fernanda Russo.
Todas las nominaciones:
Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes
Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
Remo: Santino Menín-Luna Mongelot, Fernando Álvarez-Agustín Anesse, Martín Mansilla-Marcos Rojas
Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo