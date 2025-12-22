Con presencia tucumana, se entregarán esta noche los Premios Olimpia

Tucumán estará representado por el joven Joaquín Cisneros, de 20 años. El tirador fue nominado tras un gran año, donde fue subcampeón de las Américas y medallista de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Además ganó el título nacional por equipos en Foso Olímpico y se mantiene en el número 1 del ranking argentino. Sus rivales serán el catamarqueño Julián Gutiérrez y la riojana Fernanda Russo.