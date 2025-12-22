Secciones
Con presencia tucumana, se entregarán esta noche los Premios Olimpia

El subcampeón panamericano junior, Joaquín Cisneros, representará a la provincia en la ceremonia más prestigiosa del deporte nacional. Conocé contra quiénes compite y el resto de las ternas.

CON EL PREMIO EN LA MIRA. El tirador tucumano Joaquín Cisneros irá esta noche por el Olimpia de su disciplina. CON EL PREMIO EN LA MIRA. El tirador tucumano Joaquín Cisneros irá esta noche por el Olimpia de su disciplina.
Hace 3 Hs

Llegó el día. Hoy, desde las 21, La Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires, será testigo de la gala de premiación de los Olimpia 2025. El evento organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos entregará el galardón en 42 categorías, además del tradicional Olimpia de Oro al mejor del año entre todos los ganadores.

En cuanto a los deportes más populares, la terna del fútbol incluye a Ángel Di María, Lautaro Martínez y Leandro Paredes, la del rugby a Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Julián Montoya, y la del tenis a Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos.

Tucumán estará representado por el joven Joaquín Cisneros, de 20 años. El tirador fue nominado tras un gran año, donde fue subcampeón de las Américas y medallista de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Además ganó el título nacional por equipos en Foso Olímpico y se mantiene en el número 1 del ranking argentino. Sus rivales serán el catamarqueño Julián Gutiérrez y la riojana Fernanda Russo.

Todas las nominaciones:

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

Remo: Santino Menín-Luna Mongelot, Fernando Álvarez-Agustín Anesse, Martín Mansilla-Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

