Puños, clics y pantallas: "Párense de manos" y la reinvención del espectáculo deportivo

¿Es deporte? ¿Es un show? ¿Es un entretenimiento digital que se vale de lo deportivo? ¿Es una fusión híbrida entre deporte y espectáculo? ¿Es una moda que encontró campo fértil en la Argentina? Las preguntas sobre los eventos de boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades se han multiplicado. Y dado el perfil comunicacional y marketinero que impera hoy en el mundo ante actividades como esta, es un hecho que se van a convertir en una costumbre.