Jaldo cerró el año con un mensaje de orden y un aviso a la Nación: “No vamos a Buenos Aires a mendigar”

En el tradicional brindis en el Salón Blanco, el gobernador destacó el equilibrio fiscal, la baja en los índices de criminalidad y la relación transparente con la prensa.

Hace 1 Hs

El Salón Blanco de la Casa de Gobierno fue escenario hoy del cierre de año político de Tucumán. Ante su gabinete a pleno, legisladores e intendentes, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el brindis de fin de año con un discurso que mezcló el balance de gestión con una fuerte defensa del federalismo.

“Tucumán llega al cierre del año económica, financiera y presupuestariamente ordenada”, sentenció Jaldo al vincular ese equilibrio directamente con la paz social que se respira en las calles. 

El mandatario hizo hincapié en la colaboración entre los tres poderes del Estado, y agradeció al vicegobernador Miguel Acevedo por el respaldo legislativo y al Poder Judicial por el trabajo conjunto en seguridad, que -según indicó- permitió una reducción sensible en las tasas de homicidios y delitos.

“Este Salón Blanco completo demuestra que, más allá de los distintos roles institucionales, todos tenemos las mismas metas y objetivos: trabajar juntos para tener un Tucumán mejor todos los días”, señaló Jaldo.

Uno de los puntos más firmes de su discurso fue la relación con el Gobierno central. Jaldo marcó distancia de una postura sumisa: “Cuando vamos a Buenos Aires no vamos a mendigar; vamos a pedir lo que a los tucumanos les corresponde para salud, educación y seguridad”, resaltó.

Apertura a la prensa

Jaldo también dedicó un tramo de su mensaje a los medios de comunicación, al destacar la recuperación de las conferencias de prensa diarias. “En este gobierno no hay primicias; todos tienen el mismo acceso para preguntar y repreguntar”, afirmó.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo calificó el 2025 como un año "complejo pero esperanzador". Dijo que el resultado electoral renovó el compromiso de la gestión para los dos años de mandato restantes.

Acevedo convocó a un tiempo de reflexión y balance, reafirmando el compromiso con la provincia. “Estamos comprometidos con Tucumán y vamos a seguir dando todo por Tucumán”, aseguró.

