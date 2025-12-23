Jaldo exhibió músculo político en San Andrés: balance de gestión y un mensaje clave para 2026

En una muestra de territorialidad y conducción, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un encuentro en San Andrés para cerrar el año junto a la plana mayor de la dirigencia provincial. Con la presencia de 18 intendentes, 93 comisionados comunales y el bloque legislativo, el mandatario combinó un balance de gestión con una fuerte arenga política de cara al futuro.
“Estamos cumpliendo la mitad de nuestro mandato en un contexto de mucha incertidumbre, pero con el orgullo de haber puesto a Tucumán de pie”, expresó Jaldo. El titular del Ejecutivo vinculó la paz social y el avance de los trabajos públicos a la salud de las arcas provinciales: “Tener equilibrio fiscal nos permite atender las necesidades de cada municipio y comuna, llegando a cada rincón sin distinciones políticas”, agregó.
El discurso no solo se centró en lo administrativo. Jaldo lanzó una advertencia sobre el escenario nacional y la economía que viene. “Si el Gobierno nacional no acomoda la macroeconomía, difícilmente podremos ordenar la micro: el salario y las necesidades básicas en salud, seguridad y educación”, señaló al proyectar años "duros" para 2026 y 2027.
“Hoy escuchamos que Tucumán es una provincia que ha reanimado su obra pública, que ha recuperado ese protagonismo y ese incentivo de avanzar por las obras que mucho tiempo las comunas esperaron, al igual que las municipalidades y su pueblo la desearon”, expresó Jaldo.
En el tramo más político de su alocución, el gobernador ratificó su pertenencia partidaria y su objetivo electoral: “Tengamos o no referente nacional, vamos a luchar para que en 2027 Tucumán siga teniendo un gobierno peronista”.
El respaldo de la tropa
El ministro del Interior, Darío Monteros, actuó como portavoz del respaldo territorial. “Tenemos un gobernador visionario que sorprende con decisiones que cuidan a la provincia con recursos propios”, dijo.
Además, Monteros resaltó el rol de la militancia y el compromiso de los dirigentes. “Detrás de cada uno de ustedes hay militantes que recorren casa por casa, barrio por barrio, paraje por paraje, defendiendo el peronismo”, insistió. Remarcó que el desafío fue continuar trabajando “por aquellos que no tienen casa, por aquellos que no tienen trabajo y por quienes no llegan a fin de mes”.
En la misma línea, el intendente de Monteros, Francisco Serra, y la legisladora Elia Fernández, destacaron la capacidad de Jaldo para “poner el pecho” en una situación compleja, mientras que el delegado Félix Paz garantizó el apoyo cerrado de los comisionados rurales.