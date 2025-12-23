Secciones
LA GACETA
Política

Jaldo exhibió músculo político en San Andrés: balance de gestión y un mensaje clave para 2026

Ante intendentes, comisionados y legisladores, el gobernador defendió el equilibrio fiscal, destacó la reactivación de la obra pública y llamó a la unidad.

Osvaldo Jaldo cerró el año con toda su estructura de gobierno. Osvaldo Jaldo cerró el año con toda su estructura de gobierno.
Hace 2 Hs

En una muestra de territorialidad y conducción, el gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un encuentro en San Andrés para cerrar el año junto a la plana mayor de la dirigencia provincial. Con la presencia de 18 intendentes, 93 comisionados comunales y el bloque legislativo, el mandatario combinó un balance de gestión con una fuerte arenga política de cara al futuro.

“Estamos cumpliendo la mitad de nuestro mandato en un contexto de mucha incertidumbre, pero con el orgullo de haber puesto a Tucumán de pie”, expresó Jaldo. El titular del Ejecutivo vinculó la paz social y el avance de los trabajos públicos a la salud de las arcas provinciales: “Tener equilibrio fiscal nos permite atender las necesidades de cada municipio y comuna, llegando a cada rincón sin distinciones políticas”, agregó.

El discurso no solo se centró en lo administrativo. Jaldo lanzó una advertencia sobre el escenario nacional y la economía que viene. “Si el Gobierno nacional no acomoda la macroeconomía, difícilmente podremos ordenar la micro: el salario y las necesidades básicas en salud, seguridad y educación”, señaló al proyectar años "duros" para 2026 y 2027.

“Hoy escuchamos que Tucumán es una provincia que ha reanimado su obra pública, que ha recuperado ese protagonismo y ese incentivo de avanzar por las obras que mucho tiempo las comunas esperaron, al igual que las municipalidades y su pueblo la desearon”, expresó Jaldo.

En el tramo más político de su alocución, el gobernador ratificó su pertenencia partidaria y su objetivo electoral: “Tengamos o no referente nacional, vamos a luchar para que en 2027 Tucumán siga teniendo un gobierno peronista”.

El respaldo de la tropa

El ministro del Interior, Darío Monteros, actuó como portavoz del respaldo territorial. “Tenemos un gobernador visionario que sorprende con decisiones que cuidan a la provincia con recursos propios”, dijo.

Además, Monteros resaltó el rol de la militancia y el compromiso de los dirigentes. “Detrás de cada uno de ustedes hay militantes que recorren casa por casa, barrio por barrio, paraje por paraje, defendiendo el peronismo”, insistió. Remarcó que el desafío fue continuar trabajando “por aquellos que no tienen casa, por aquellos que no tienen trabajo y por quienes no llegan a fin de mes”.

En la misma línea, el intendente de Monteros, Francisco Serra, y la legisladora Elia Fernández, destacaron la capacidad de Jaldo para “poner el pecho” en una situación compleja, mientras que el delegado Félix Paz garantizó el apoyo cerrado de los comisionados rurales.

Temas TucumánOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánDarío MonterosGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición

Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Nuevo asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: a quiénes alcanza

Nuevo asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: a quiénes alcanza

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

El Poder Ejecutivo asistirá a San Miguel de Tucumán con $1.500 millones para obras hídricas

La obra del aeropuerto Benjamín Matienzo: cómo funcionará en el verano y cuándo habrá “incomodidades”

La obra del aeropuerto Benjamín Matienzo: cómo funcionará en el verano y cuándo habrá “incomodidades”

Lo más popular
Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
1

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
2

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
3

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
4

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
5

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave
6

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Más Noticias
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Yerba Buena y Concepción avanzan con posturas diferentes sobre la regularización de las motos de app

Yerba Buena y Concepción avanzan con posturas diferentes sobre la regularización de las motos de app

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Lanzan el debate sobre cómo debe ser San Miguel de Tucumán en el futuro

Lanzan el debate sobre cómo debe ser San Miguel de Tucumán en el futuro

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

El Gobierno blinda la sesión del Senado para obtener la sanción del Presupuesto

El Gobierno blinda la sesión del Senado para obtener la sanción del Presupuesto

Comentarios