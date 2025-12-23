Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
Columnas
Del menú de Jaldo a la sidra sin alcohol de la oposición
La Navidad política en Tucumán tiene anfitriones, invitados y colados.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Indalecio Francisco Sanchez
Hace 8 Hs
Seguir en
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Osvaldo Jaldo
Miguel Acevedo
Rossana Chahla
Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En el mismo vuelo y hacia la misma ruta: 2027
Lo más popular
Hasta enero hay tiempo para presentar proyectos audiovisuales a los concursos del INCAA
Learning Planet plantea un desafío global para jóvenes que quieran transformar la educación
Estuvo al borde de la muerte, su padre lo salvó, y tras una cirugía en la cabeza pudo volver a una cancha de fútbol
Los robots ya nos invadieron
El fútbol argentino, las sospechas y una excepción llamada Estudiantes
El desafío de recuperar la zona del Bajo
Más Noticias
Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
El fútbol argentino, las sospechas y una excepción llamada Estudiantes
Los robots ya nos invadieron
Comentarios
Navegá sin límites por $50 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más