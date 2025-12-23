Le respondió a un "trader": Caputo dijo que planea pagar el vencimiento de enero sin colocar deuda en Wall Street

El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, envió una señal al mercado financiero, al delinear cuál será la hoja de ruta libertaria frente al vencimiento de deuda previsto para comienzos de 2026: la prioridad es cumplir con ese compromiso sin acudir a una nueva emisión en el mercado de Nueva York. La definición fue expresada públicamente a través de la red social X, en respuesta a una consulta puntual de un "trader" u operador del sector.