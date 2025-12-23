Secciones
Le respondió a un "trader": Caputo dijo que planea pagar el vencimiento de enero sin colocar deuda en Wall Street

"El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí", dijo el ministro de Economía nacional.

Luis Caputo. Luis Caputo.
Hace 4 Hs

El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, envió una señal al mercado financiero, al delinear cuál será la hoja de ruta libertaria frente al vencimiento de deuda previsto para comienzos de 2026: la prioridad es cumplir con ese compromiso sin acudir a una nueva emisión en el mercado de Nueva York. La definición fue expresada públicamente a través de la red social X, en respuesta a una consulta puntual de un "trader" u operador del sector.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, afirmó Caputo al ser consultado sobre una eventual colocación en enero. El mensaje concluyó con un saludo por las fiestas: “Abrazo y Feliz Navidad”.

La respuesta del ministro llegó luego de la pregunta del usuario @robertoaxelrod, quien indagó sobre la posibilidad de una emisión internacional al inicio del año, en un escenario en el que el mercado sigue de cerca tanto las necesidades de financiamiento del Tesoro como la estrategia oficial para administrar los próximos vencimientos, consignó el diario "Ámbito".

El compromiso más inmediato será el 9 de enero, cuando el Gobierno nacional deba afrontar un pago por U$S4.200 millones correspondiente a Bonares y Globales. Con ese objetivo, en las últimas semanas el Tesoro intensificó la compra de divisas y logró reunir cerca de la mitad de los dólares necesarios, buscando evitar el uso de otras herramientas de financiamiento.

Aun así, entre los analistas no se descarta la posibilidad de recurrir a operaciones de tipo REPO, que le permitirían al gobierno de Javier Milei acceder a financiamiento por hasta U$S7.000 millones, aunque con un costo financiero superior al de la acumulación directa de dólares.

De acuerdo con datos recientes, entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, el Tesoro Nacional aceleró de forma marcada la adquisición de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central (BCRA) desde U$S97 millones hasta aproximadamente U$S2.000 millones, según el último informe semanal de Invecq.

Ese incremento, cercano al 2.000%, se explicó por compras estimadas en U$S630 millones, a las que se sumaron U$S360 millones provenientes de desembolsos netos de organismos internacionales -principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- y U$S910 millones obtenidos a través de la colocación de Bonares.

Con estas acciones, el equipo económico liderado por Caputo se anticipó al anuncio del BCRA, que informó que a partir de enero el esquema de bandas cambiarias dejará de ajustarse al 1% mensual y pasará a hacerlo según la inflación de dos meses atrás. 

Además, la autoridad monetaria comenzará a comprar dólares para acumular reservas, en el marco de un proceso de remonetización de la economía que prevé un aumento de la Base Monetaria del 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI).

Temas Wall StreetMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoGobierno nacionalEstados UnidosArgentinaJavier Milei
