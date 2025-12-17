Bonos en dólares: el mercado ajusta tras el anuncio del BCRA y el riesgo país sufre una leve suba

El indicador que elabora JP Morgan se ubica en torno a los 569 puntos básicos, luego de haber descendido durante la mañana hasta los 555 puntos, su nivel más bajo en 7 años y 4 meses. La caída estuvo impulsada por la reacción positiva del mercado a la modificación del esquema de bandas cambiarias y al anuncio de un programa de compra de reservas, medidas alineadas con los pedidos del FMI, los bancos internacionales y los inversores institucionales.