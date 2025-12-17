Bonos en dólares: el mercado ajusta tras el anuncio del BCRA y el riesgo país sufre una leve suba

Los bonos soberanos argentinos en dólares revirtieron las subas iniciales de la jornada en Wall Street y operan con mayoría de bajas, mientras que el riesgo país vuelve a ubicarse en torno a los 570 puntos básicos, luego de haber tocado mínimos en más de siete años tras los anuncios del Banco Central (BCRA).
El indicador que elabora JP Morgan se ubica en torno a los 569 puntos básicos, luego de haber descendido durante la mañana hasta los 555 puntos, su nivel más bajo en 7 años y 4 meses. La caída estuvo impulsada por la reacción positiva del mercado a la modificación del esquema de bandas cambiarias y al anuncio de un programa de compra de reservas, medidas alineadas con los pedidos del FMI, los bancos internacionales y los inversores institucionales.
Bonos en dólares: caídas en Globales y desempeño dispar en Bonares
En Wall Street, los títulos soberanos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, muestran bajas generalizadas de hasta 0,47%, lo que explica la corrección del riesgo país tras el entusiasmo inicial.
En tanto, los Bonares, bajo jurisdicción local, presentan un comportamiento dispar:
Suben hasta 1,13%, liderados por el Bonar 2041,
Mientras que caen hasta 0,32%, con el Bonar 2030 a la cabeza de las bajas.
A pesar de la toma de ganancias, el mercado destaca que la mayoría de los bonos en dólares ya rinden tasas de un dígito, una señal clave para las aspiraciones oficiales de volver al financiamiento externo.
Qué necesita el Gobierno para sostener la baja del riesgo país
Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, explicó que para consolidar una baja sostenida del riesgo país será clave que el Gobierno continúe en la senda de descomprimir el tipo de cambio y, sobre todo, que el BCRA avance con una acumulación decidida de reservas, uno de los puntos centrales exigidos por el FMI.
Según el analista, el historial argentino hace que el inversor internacional adopte una postura cautelosa y espere señales más contundentes antes de incrementar posiciones en deuda soberana.
El objetivo oficial: perforar los 500 puntos
El Gobierno apunta a que el riesgo país perfore las 500 unidades, un umbral considerado clave para acceder nuevamente a los mercados internacionales de deuda a tasas razonables. En ese camino, un primer paso fue la reciente colocación del bono en dólares 2029N, con la que el Ministerio de Economía logró captar u$s910 millones a una tasa del 9,26% anual en el mercado local.
ADRs y mercado accionario
En el segmento accionario, los ADRs argentinos operan con mayoría de bajas y retroceden hasta 1,4%, encabezados por Loma Negra, seguido por Grupo Supervielle. En contraste, Cresud avanza 1,2%.
En la plaza local, el S&P Merval cae 0,4% hasta los 3.021.931 puntos, mientras que medido en dólares baja 0,2% a 1.960 puntos. Las acciones muestran comportamiento mixto: suben hasta 2%, lideradas por Transportadora de Gas del Norte, y caen hasta 2%, con Grupo Supervielle entre las más castigadas.