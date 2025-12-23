Secciones
LA GACETA
SociedadEstilo de vida

Cómo lograr un maquillaje duradero pese al calor: cinco pasos clave

Así se consigue un aspecto fresco y cuidado, al mismo tiempo que se protege la salud de la piel, sin resignar el arreglo personal incluso en los días de altas temperaturas.

Cómo lograr un maquillaje duradero pese al calor: cinco pasos clave Fuente: Bettina Frumboli
Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Hs

Durante el verano, el aumento de la temperatura y el sudor suelen volver incómodo el uso de maquillaje con texturas densas. La combinación de estos factores obstruye los poros, lo cual favorece la aparición de imperfecciones y genera una sensación de grasitud en el rostro. Por este motivo, muchas personas aprovechan los cambios de hábitos y el mejor tono de piel que brinda el sol para suspender sus rutinas de maquillaje durante las vacaciones.

Un experimento estudió por qué el maquillaje rojo atrae a los hombres

Un experimento estudió por qué el maquillaje rojo atrae a los hombres

Para quienes prefieren mantener el uso de productos estéticos, resulta fundamental adaptar los cosméticos al clima actual. El reemplazo de las bases pesadas por texturas ligeras e hidratantes evita que el maquillaje se deteriore con el calor. De esta forma, se logra un aspecto fresco y se protege la salud de la piel sin necesidad de abandonar el arreglo personal durante los días de altas temperaturas.

Cómo hacer que el maquillaje no se derrita

Preparación de la piel

La limpieza y tonificación resultan fundamentales para acondicionar el rostro antes de cualquier aplicación. Tras este paso, la hidratación con una crema específica según el tipo de cutis garantiza un lienzo saludable y equilibrado. El uso de un gel matificante en la zona T (frente, nariz y barbilla) funciona como una solución eficaz para retrasar la aparición de brillos causados por las altas temperaturas.

Aplicación de prebases o primers

Estos productos preparan la superficie cutánea, controlan la oleosidad y potencian la luminosidad natural del rostro. Las versiones diseñadas para párpados prolongan la duración de las sombras y evitan la formación de pliegues por el movimiento o la humedad. Para finalizar, el uso de polvos selladores ayuda a que la base ligera o la crema con color permanezcan intactas durante mucho más tiempo.

Sustitución de la base por cremas con color

Las fórmulas densas suelen reaccionar negativamente ante el sudor, lo que genera una sensación de maquillaje derretido sobre la piel. Por el contrario, las cremas con color ofrecen una alternativa liviana que unifica el tono y oculta imperfecciones sin obstruir los poros. Estos cosméticos permiten que el tejido respire correctamente mientras aportan un aspecto fresco y saludable.

Elección de cosméticos a prueba de agua

El uso de productos resistentes al agua y a la transpiración asegura que el maquillaje no se desplace con el calor extremo. Esta característica resulta indispensable al elegir elementos críticos como la máscara de pestañas o el delineador de ojos. Al optar por versiones de larga duración, se garantiza una mirada definida sin manchas ni rastros de humedad durante toda la jornada.

Uso de brumas matificantes

Este spray pulverizable se convierte en un accesorio imprescindible para llevar en el bolso y utilizar en cualquier momento del día. Su aplicación periódica calma la piel de forma inmediata y elimina el exceso de brillo provocado por el ambiente. Gracias a este simple gesto, el rostro mantiene un acabado aterciopelado y fresco a pesar de la exposición solar o la actividad constante.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
2

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
3

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
4

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
5

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
6

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Más Noticias
Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Tormentas para Nochebuena: nueve provincias bajo alerta amarilla este 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios