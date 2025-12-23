Cómo lograr un maquillaje duradero pese al calor: cinco pasos clave

Durante el verano, el aumento de la temperatura y el sudor suelen volver incómodo el uso de maquillaje con texturas densas. La combinación de estos factores obstruye los poros, lo cual favorece la aparición de imperfecciones y genera una sensación de grasitud en el rostro. Por este motivo, muchas personas aprovechan los cambios de hábitos y el mejor tono de piel que brinda el sol para suspender sus rutinas de maquillaje durante las vacaciones.