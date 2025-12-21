Secciones
Los shorts pasaron de moda: ¿cuál es la prenda de los 2000 que dominará el verano de 2026?

Esta pieza favorita de la temporada actual logra desplazar al comodín eterno mediante un diseño innovador y cómodo.

Hace 3 Hs

Una nueva silueta gana terreno en la moda callejera y redes sociales como el reemplazo inesperado de los clásicos pantalones cortos de verano o shorts. La novedad combina movimiento, frescura y una estética femenina que requiere mínimo esfuerzo al vestir. Esta pieza favorita de la temporada actual logra desplazar al comodín eterno mediante un diseño innovador y cómodo.

Aunque tuvo gran relevancia durante la década de los 2000, la prenda regresa hoy con una versión mucho más elegante y sofisticada. Su principal atractivo reside en la fusión de la libertad de movimiento propia de un short con la imagen prolija de una minifalda. Resulta ser la alternativa ideal para enfrentar jornadas de calor extremo sin sacrificar la versatilidad en diferentes contextos sociales.

¿Cuál es la prenda que viene a reemplazar los shorts en verano de 2026?

Se trata de los pollera/pantalón o skorts. El éxito de este estilo responde a una necesidad colectiva de utilizar vestimentas livianas que mantengan un alto sentido de la moda. Los shorts pollera funcionan correctamente en ámbitos laborales relajados, salidas de tarde o incluso durante escapadas hacia la costa. 

Estas piezas prácticas simplifican la rutina diaria al adaptarse fácilmente a cualquier tipo de calzado o accesorio básico. La tendencia actual ofrece una amplia variedad de modelos que incluyen opciones minimalistas, románticas, lisas o con estampados variados. 

Existen diseños de tiro alto o con cortes cruzados que permiten personalizar el look según la preferencia de cada mujer. Este fenómeno textil asegura su permanencia durante todo el periodo estival gracias a su capacidad para unir funcionalidad y estilo en un solo producto.

