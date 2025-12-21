Los shorts pasaron de moda: ¿cuál es la prenda de los 2000 que dominará el verano de 2026?

Aunque tuvo gran relevancia durante la década de los 2000, la prenda regresa hoy con una versión mucho más elegante y sofisticada. Su principal atractivo reside en la fusión de la libertad de movimiento propia de un short con la imagen prolija de una minifalda. Resulta ser la alternativa ideal para enfrentar jornadas de calor extremo sin sacrificar la versatilidad en diferentes contextos sociales.