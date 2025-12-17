Paro de controladores aéreos: demoras, reprogramaciones y malestar de la gente en los vuelos con destino a Tucumán

Los controladores aéreos son quienes habilitan los planes de vuelo. Sin esa autorización, las aeronaves no pueden despegar, por lo que el conflicto no responde a una compañía en particular, sino que alcanza a todas las aerolíneas. En Aeroparque, el vuelo más comprometido fue el de las 8.30 con destino a Tucumán, que fue reprogramado para las 11.30. En tanto, los servicios previstos para las 11.05 y las 12.15 figuraban en horario, aunque sujetos al desarrollo del paro, que en esta terminal se extendió hasta las 10 de la mañana. En Ezeiza, en cambio, la medida se prolongó hasta las 11.