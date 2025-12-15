Paro de controladores aéreos: el cronograma de medidas que afecta vuelos nacionales e internacionales hasta fin de año

Los vuelos nacionales e internacionales pueden verse afectado por el paro anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de controladores aéreos. El gremio anunció un cronograma de medidas de fuerza ante el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Atepsa ya había realizado una serie de interrupciones en la operación durante noviembre, impactando en la aviación de carga, y alegó el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la compañía. “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas”, manifestaron desde Atepsa en un comunicado.