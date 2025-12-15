Secciones
EconomíaNoticias económicas

Paro de controladores aéreos: el cronograma de medidas que afecta vuelos nacionales e internacionales hasta fin de año

Atepsa anunció un plan de lucha por salarios y reclamos operativos, con interrupciones en los servicios.

RECLAMO. Los controladores siguen en pie de lucha por sus salarios. RECLAMO. Los controladores siguen en pie de lucha por sus salarios.
Hace 1 Hs

Los vuelos nacionales e internacionales pueden verse afectado por el paro anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de controladores aéreos. El gremio anunció un cronograma de medidas de fuerza ante el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Atepsa ya había realizado una serie de interrupciones en la operación durante noviembre, impactando en la aviación de carga, y alegó el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la compañía. “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas”, manifestaron desde Atepsa en un comunicado.

Entre las demandas centrales del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, además de ítems como la revisión del monto por refrigerio y de trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de paritaria.

Situación salarial angustiante

El sindicato señaló que estas situaciones fueron planteadas hace más de tres meses sin obtener respuestas. “Ante el constante crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial es angustiante, ya que los trabajadores de los servicios de navegación aérea debemos tener dos o tres actividades para llegar a fin de mes por la falta de respuestas”, indicaron. El cronograma de paros definido es el siguiente:

• Miércoles 17, de 8 a 11: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

• Jueves 18, de 16 a 19: demoras en los despegues de vuelos con destino nacional.

• Martes 23, de 19 a 23: afectarán vuelos con destino nacional.

• Sábado 27, de 14 a 17: complicaciones con vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

• Lunes 29, de 8 a 11: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Paro de controladores aéreos: cómo afectará los vuelos hasta fin de año

Paro de controladores aéreos: cómo afectará los vuelos hasta fin de año

Atepsa indicó que la medida solo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves en tierra y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro. Por su parte, EANA ratificó su voluntad de diálogo y de seguir negociando. Además, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 con el fin de resolver el conflicto y evitar afectaciones a los pasajeros.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
1

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
2

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
3

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
4

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
5

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia
6

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Más Noticias
“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

“Cuando aparece el celular, desaparece la infancia”

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Manantial Sur: el fin de las viviendas vandalizadas y una advertencia de la Provincia

Qué se sabe del ataque en la playa más famosa de Australia

Qué se sabe del ataque en la playa más famosa de Australia

Los viajes con escala en Lima tienen un sobrecosto por una tarifa especial

Los viajes con escala en Lima tienen un sobrecosto por una tarifa especial

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Comentarios