Atención viajeros: este es el cronograma del paro de controladores áereos hasta el 29 de diciembre

Por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, respondieron a la medida con un contundente rechazo a través de un texto publicado en su sitio web, en donde calificaron de inadmisible la decisión con la que “pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos“.