Atención viajeros: este es el cronograma del paro de controladores áereos hasta el 29 de diciembre

Los viajeros que tengan previsto volar en los próximos días deberán estar atentos a posibles demoras y cancelaciones. El gremio de los controladores aéreos dio a conocer el cronograma de medidas de fuerza que se extenderán hasta el 29 de diciembre y afectarán a distintos vuelos en todo el país.
Las acciones previstas impactarán en los despegues y en la operatoria habitual de los aeropuertos, en plena temporada de fin de año. Ante este escenario, las autoridades y las aerolíneas recomiendan consultar el estado de los vuelos y seguir las actualizaciones oficiales antes de trasladarse a las terminales aéreas.
El conflicto surgió entre ATEPSA y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por cuestiones salariales y de otras índoles. En un comunicado publicado la semana pasada en redes sociales, el sindicato argumentó: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando".
Por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, respondieron a la medida con un contundente rechazo a través de un texto publicado en su sitio web, en donde calificaron de inadmisible la decisión con la que “pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año, en el que los vuelos son fundamentales para cientos de miles de argentinos“.
El cronograma del paro de controladores
Según informó ATEPSA, el cronograma de paros quedó conformado de la siguiente manera:
- Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
- Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
- Martes 23 de diciembre, de 19 a 23 horas: afecta los despegues de vuelos con destino nacional.
- Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: afecta vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
- Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas: afecta toda la aviación en todos los aeropuertos del país.
Este cronograma complicará los vuelos nacionales e internacionales durante el intenso tráfico aéreo vinculado a las fiestas de Navidad y Año Nuevo y al comienzo de las vacaciones de verano. La secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, convocó a una nueva audiencia para hoy a las 10 para continuar las negociaciones.