Paro de controladores aéreos: cronograma de la medida de fuerza y qué vuelos se verán afectados

El inicio de un paro de controladores aéreos obligará a reprogramar vuelos en distintos aeropuertos de la Argentina y encenderá una nueva señal de alerta para el transporte aéreo en plena temporada alta. La medida, anunciada con antelación por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), se desplegará en varias jornadas y coincidirá con fechas clave del calendario turístico, como Navidad y Año Nuevo.
La protesta responde a un conflicto abierto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), al que el gremio atribuye falta de diálogo, retrasos salariales y el incumplimiento de acuerdos laborales. Según informó Atepsa, el plan de acción contempla interrupciones parciales del servicio de control de tránsito aéreo, lo que impactará principalmente en las autorizaciones de despegue y en la operatoria habitual de los vuelos nacionales e internacionales.
La primera jornada del paro comenzará este miércoles, entre las 8 y las 11, con afectación prevista para los despegues de vuelos de cabotaje. A lo largo de los días siguientes, el cronograma se repetirá en diferentes franjas horarias y aeropuertos, ampliando el alcance de la medida hasta incluir servicios internacionales y, en una de las jornadas, a toda la aviación en el país.
Desde el sindicato señalaron que el conflicto se profundizó durante 2024, a partir de lo que describen como una postura inflexible por parte de EANA. En comunicados difundidos por redes sociales, Atepsa advirtió sobre despidos sin causa, falta de recomposición salarial y condiciones operativas que, aseguran, ponen en riesgo la seguridad aérea. También reclamaron la reincorporación de personal, la revisión de la complejidad de aeropuertos y rutas, la actualización de refrigerios y el respeto pleno del convenio colectivo de trabajo.
El cronograma confirmado por el gremio incluye cinco jornadas de protesta: miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, con impacto en vuelos nacionales; martes 23, nuevamente sobre cabotaje; sábado 27, con afectación a vuelos internacionales en todos los aeropuertos; y lunes 29, cuando la medida alcanzará a toda la aviación en el país. Durante las franjas horarias del paro no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, aunque sí se mantendrán los servicios mínimos indispensables.
En ese sentido, Atepsa aclaró que estarán garantizadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento, tal como lo establece la normativa vigente. No obstante, las aerolíneas anticiparon posibles demoras, cancelaciones y reprogramaciones, por lo que recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a los aeropuertos.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para intentar acercar posiciones entre las partes. Sin embargo, desde el sindicato ratificaron que, de no haber avances concretos, continuarán las medidas de fuerza en los días y horarios anunciados, con impacto directo en la operatoria aérea de todo el país.