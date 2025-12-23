El Gobierno blinda la sesión del Senado para obtener la sanción del Presupuesto

Cumbre libertaria: la mesa política fijó prioridades

La mesa política del Gobierno nacional se reunió ayer con el objetivo de ordenar la estrategia legislativa y avanzar con la sanción del Presupuesto 2026, en un contexto de tensiones internas y negociaciones abiertas tras el revés sufrido en Diputados. La derrota política se interpretó como una señal de alarma por el rol de gobernadores aliados y por esto, el objetivo inmediato es cerrar el año con el Presupuesto aprobado y, en paralelo, preparar el terreno para avanzar con la reforma Laboral durante el tramo final de las sesiones.