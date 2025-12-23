El Gobierno blinda la sesión del Senado para obtener la sanción del Presupuesto

El Senado de la Nación se encamina a una definición crucial antes de que termine el año. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) parece haber aceitado los mecanismos necesarios para sesionar el próximo viernes, con el objetivo de darle sanción definitiva al proyecto de Presupuesto 2026. Tras obtener un dictamen de mayoría respaldado por otras fuerzas políticas, el oficialismo considera que el camino hacia la aprobación está prácticamente allanado, aunque el clima político dista de ser tranquilo.
La estrategia logística es estricta y refleja la importancia de la votación. El oficialismo ha dado una instrucción clara: cada senador podrá regresar a su provincia para los preparativos de las fiestas, pero con el compromiso ineludible de estar en las inmediaciones del Congreso de la Nación el jueves 25 de diciembre. No hay lugar para el azar; la intención es garantizar el quórum y los votos desde la primera hora del viernes.
En este armado, los contactos entre los miembros del bloque oficialista y el entorno de la jefa de bloque, Patricia Bullrich, son constantes. La comunicación con los presidentes de los denominados “bloques amigos” se mantiene en una frecuencia alta, buscando cerrar filas y evitar cualquier sorpresa del último minuto. Para el Gobierno, cerrar el año con el presupuesto aprobado es una prioridad que no admite errores de cálculo.
Los bloques parlamentarios dialoguistas empiezan a mostrar signos de fatiga ante los recurrentes ataques del Presidente hacia el Congreso. Esta tensión se suma a la preocupación por la discrecionalidad en el manejo de las partidas. Milei aseguró que, de obtener la ley, solucionarán cualquier desfasaje “acomodando” los fondos, una tarea que recaerá en el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Rechazo
Por su parte, el bloque Justicialista ha decidido adoptar una dinámica de confrontación técnica y social, similar a la que implementaron durante la discusión por los fondos del Hospital Garrahan. Durante la jornada de hoy, los senadores peronistas mantendrán reuniones clave con sectores vinculados a las escuelas técnicas, uno de los puntos más sensibles del proyecto enviado por el Ejecutivo.
El foco de la oposición kirchnerista está puesto en el fuerte recorte que sufriría la educación técnica. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) , el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (Fonetp) —vital para las escuelas secundarias de esta modalidad— enfrentaría una reducción del 93% en términos reales para 2026, si se compara con los niveles de ejecución de 2023.
Esta desinversión no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que el CEPA viene denunciando durante toda la gestión de Milei. El informe señala que, durante el transcurso de este año, solo se ha ejecutado el 10,8% de los fondos destinados a dichas instituciones, lo que marca un vaciamiento progresivo que el peronismo intentará utilizar como bandera de resistencia en el recinto.
De cara a la sesión, Jorge Capitanich señaló que Ley de Educación Técnica (26.058) se venía cumpliendo “casi a rajatabla de las metas correspondientes con 1.900 millones de dólares”, pero mencionó que las excepciones fueron en la pandemia y en el gobierno de Mauricio Macri. “Con dichos recursos se construyeron y remodelaron escuelas, se compraron equipos y se invirtió en tecnología diversa para la formación calificada de los jóvenes”, destacó.
Tras estos encuentros, el peronismo también liberará a sus legisladores para que viajen a sus provincias, pero bajo la misma consigna que el oficialismo: presencia total el 25 de diciembre en el Palacio Legislativo. La idea de la bancada opositora es dar batalla en el recinto e intentar introducir cambios en los capítulos que aún quedan en pie, desafiando la voluntad de “libro cerrado” que pretende LLA.
Cautela oficial
La Libertad Avanza, sin embargo, está decidida a bloquear cualquier modificación. El oficialismo ya descartó reincorporar los artículos eliminados previamente en la Cámara de Diputados, consciente de que no cuenta con el apoyo de los 10 senadores de la UCR. El objetivo principal es evitar sobresaltos y que el proyecto regrese a la cámara baja, lo que dilataría los tiempos indefinidamente.
Para asegurar esta estabilidad, Patricia Bullrich encabezó una videollamada en las últimas horas con los líderes de las bancadas aliadas. La Casa Rosada estima que cuenta con un piso de 44 senadores, una mayoría suficiente si se mantiene la cohesión. En ese encuentro, se analizó el impacto de las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN), un tema que hirió la relación con el PRO, y se atendieron reclamos de los gobernadores más afines a la administración libertaria.
Pese a que el balance de la reunión fue calificado como positivo, en el entorno de Bullrich prima la cautela. El recuerdo de lo sucedido en Diputados, donde el oficialismo sufrió derrotas inesperadas tras cantar victoria por anticipado, está muy presente. “Acá no puede pasar lo mismo”, sentenció un senador libertario antes de partir, resumiendo el sentimiento de una fuerza que se juega su última gran carta del año.
Cumbre libertaria: la mesa política fijó prioridades
La mesa política del Gobierno nacional se reunió ayer con el objetivo de ordenar la estrategia legislativa y avanzar con la sanción del Presupuesto 2026, en un contexto de tensiones internas y negociaciones abiertas tras el revés sufrido en Diputados. La derrota política se interpretó como una señal de alarma por el rol de gobernadores aliados y por esto, el objetivo inmediato es cerrar el año con el Presupuesto aprobado y, en paralelo, preparar el terreno para avanzar con la reforma Laboral durante el tramo final de las sesiones.
Nuevas caras en la AGN: juraron a pesar del reclamo del Pro
En medio de la tensión con el Pro por la presentación judicial para impugnar las designaciones, Pamela Calletti, Juan Ignacio Forlón y Rita Almada juraron este lunes como nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Tras dos períodos sin completar los cargos en el órgano de control estatal, el Colegio recupera el quórum y podrá avanzar en la normalización de su funcionamiento. La jura de los tres designados fue en la sesión extraordinaria del Colegio de Auditores.