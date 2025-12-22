La "bestia" despertó en las redes: el impacto digital de la marcha contra la reforma laboral

La pulseada por la reforma laboral ya no solo se dirime en los pasillos del Congreso o en el asfalto de la Plaza de Mayo. Según un exhaustivo informe de la consultora "Enter Comunicación", la movilización del pasado 18 de diciembre marcó un hito en la conversación digital argentina, al registrar más de 555.000 menciones y una cifra astronómica de 25,7 millones de interacciones.
El dato más revelador del estudio es lo que los analistas denominaron "el despertar de la bestia". Tras un 2024 de evidente erosión en su capital político -llegando a su punto más bajo en abril con apenas 99.000 menciones-, la CGT logró revertir la tendencia.
"Este volumen de interacciones sugiere una dinámica de discusión altamente polarizada y amplificada, sostenida tanto por la intervención de actores sindicales y políticos como por la cobertura mediática y la participación activa de la ciudadanía", dijeron en el informe.
La reforma impulsada por el Ejecutivo actuó como un catalizador, al devolver a la central obrera al centro del mapa social y lograr un volumen de impacto similar al de los primeros paros del inicio de la gestión libertaria.
Una grieta de etiquetas
La batalla narrativa se libró con términos enfrentados; mientras el oficialismo instaló la idea de "modernización", el sindicalismo respondió con la consigna de "precarización".
"Este repunte no solo representa una recuperación del volumen crítico de conversación, sino que consolida a la CGT como un actor de la oposición con importante capacidad de respuesta frente a las reformas libertarias", agregaron.
El sentimiento en las redes reflejó esta fractura, ya que se registró un 52,2% de menciones negativas (donde predominó el apoyo al Gobierno y las críticas a la "casta sindical") frente a un 42,8% de posteos positivos que reivindicaron la defensa de derechos históricos.
"En ese marco, el tono neutral corresponde casi exclusivamente a medios y periodistas con enfoque de servicio o cobertura (“a qué hora empieza”, “mapa de cortes”, “recorrido”, “calles afectadas”), con poco posicionamiento explícito. En cambio, los contenidos positivos se concentraron en consignas y encuadres de protesta (“No a la reforma laboral”, “defensa del trabajo”, “precarización”, “derechos”) y en registros de la movilización (“la plaza llena”, “miles en la calle”), reforzando la idea de que la marcha era una respuesta legítima frente a cambios percibidos como regresivos", detallaron.
La "burbuja" política frente al interés real
El informe arrojó un dato curioso sobre el alcance de la política en la vida diaria. A pesar de la masividad de la marcha, la atención del usuario común tuvo sus límites, ya que cerca del mediodía, las noticias sobre la salud del cocinero Christian Petersen generaron cinco veces más interés en Google que el conflicto legislativo.
Además, el estudio detectó que la audiencia dividió sus búsquedas en dos canales: quienes buscaban el sentido político del día y quienes, movidos por la urgencia logística, utilizaron canales de noticias en vivo (como C5N) para resolver la gran duda de la jornada: "¿Cómo vuelvo a casa?".
Finalmente, el informe destacó una fuerte concentración geográfica y de género: el 61,8% de la charla ocurrió en Buenos Aires y fue protagonizada mayoritariamente por hombres (62%) a través de la red social X (ex Twitter), que concentró el 94% de todo el debate nacional.
"La conversación sobre la reforma laboral y la marcha de la CGT mostró un perfil de audiencia marcadamente concentrado, tanto por territorio como por plataforma. A nivel geográfico, Buenos Aires explica el 61,8% de la participación, lo que sugiere que el debate se estructuró principalmente desde el Área Metropolitana y su ecosistema político-mediático. El interior aparece con un peso menor y más atomizado: destacan Córdoba (4,0%), Rosario (3,5%), Neuquén (3,2%), Santa Fe (3,1%) y Mendoza (3,0%), mientras que el resto de las plazas se agrupa en “Otros” (17,5%), sin un polo alternativo que dispute centralidad a Buenos Aires", precisaron.
Por último, el perfil sociodemográfico indicó una mayor participación de hombres (62%) frente a mujeres (38%). Esta distribución fue consistente con la sobrerrepresentación masculina habitual en discusiones políticas intensas dentro de X, y ayudó a contextualizar el tono de la conversación: un espacio donde suelen predominar mensajes más confrontativos e identitarios.