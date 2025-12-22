La "bestia" despertó en las redes: el impacto digital de la marcha contra la reforma laboral

"La conversación sobre la reforma laboral y la marcha de la CGT mostró un perfil de audiencia marcadamente concentrado, tanto por territorio como por plataforma. A nivel geográfico, Buenos Aires explica el 61,8% de la participación, lo que sugiere que el debate se estructuró principalmente desde el Área Metropolitana y su ecosistema político-mediático. El interior aparece con un peso menor y más atomizado: destacan Córdoba (4,0%), Rosario (3,5%), Neuquén (3,2%), Santa Fe (3,1%) y Mendoza (3,0%), mientras que el resto de las plazas se agrupa en “Otros” (17,5%), sin un polo alternativo que dispute centralidad a Buenos Aires", precisaron.