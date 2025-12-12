El Gobierno le baja el tono a la marcha de la CGT contra la reforma laboral y busca contrastar sin escalar el conflicto

El miércoles 18, además de la CGT, se movilizarán sectores de la izquierda por otros carriles, con grupos de mayor belicosidad y sin interlocutores en la Casa Rosada. Mientras tanto, enfocado en las negociaciones para reunir los votos necesarios para el Presupuesto y las reformas, el Gobierno confía en que, con el trámite iniciado en el Senado y con la exministra Patricia Bullrich como una de las voces centrales, el proceso legislativo “va a avanzar bien”.