Ya no necesitás ir a la peluquería: el truco para disimular las canas sin tintura y en cinco minutos

En pocos pasos y con un ingrediente que todos tienen en casa, así de sencillo podés preparar un pigmento casero.

¿Cómo disimular las canas en simples pasos? ¿Cómo disimular las canas en simples pasos? Fuente: Naturtint
Hace 2 Hs

Cada día más mujeres abrazan sus canas. En los tiempos actuales, llevar el pelo gris es un look que también creció junto con los tintes cada vez más sofisticados. Así, en el mundo de la estética están quienes prefieren llevar el cabello de forma más natural y quienes simplemente prefieren mantener su color anterior. Para aquellos que prefieren seguir con la rutina de los pigmentos, un sencillo truco puede evitarles asistir a la peluquería.  

Se trata de un método express que se volvió viral por su capacidad de cubrir los mechones blancos al instante, sin químicos agresivos ni olores penetrantes. Esta alternativa se presenta como la salvación para quienes buscan un retoque rápido en casa, cuidando la salud capilar y evitando el daño que suelen causar los productos industriales.

El poder del café en tu pelo

La clave de este procedimiento casero funciona como un tonalizador superficial. No busca cambiar el color de raíz para siempre, sino generar una capa de pigmento que unifique el tono. La fórmula que recomiendan los conocedores es simple: una mezcla de café instantáneo o molido con tu acondicionador o crema de peinar habitual.

El café aporta pigmentos naturales que se adhieren a la superficie del cabello. Al no contener amoníaco ni peróxidos, la cutícula del pelo permanece intacta, evitando la sequedad. Según explican los expertos, "el café aporta pigmentos naturales que no penetran la fibra como las tinturas permanentes, sino que generan una capa que oscurece de forma transitoria".

Una solución para salir del apuro

El paso a paso es dinámico: solo hay que preparar una pasta espesa, distribuirla en las zonas críticas y dejarla actuar unos minutos. El resultado es inmediato y permite que el color se vea mucho más uniforme. Es importante destacar que este truco no reemplaza a la coloración profesional, pero es el aliado perfecto para un evento imprevisto o una reunión de último momento.

Al ser un método natural, el efecto se mantiene entre uno y tres lavados, dependiendo de qué tan concentrada esté la mezcla. Resulta ideal para cabellos castaños u oscuros, mientras que en bases más claras el resultado suele ser un poco más sutil. Es, en definitiva, una herramienta de emergencia para espaciar las visitas a la peluquería.

