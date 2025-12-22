Ya no necesitás ir a la peluquería: el truco para disimular las canas sin tintura y en cinco minutos

Cada día más mujeres abrazan sus canas. En los tiempos actuales, llevar el pelo gris es un look que también creció junto con los tintes cada vez más sofisticados. Así, en el mundo de la estética están quienes prefieren llevar el cabello de forma más natural y quienes simplemente prefieren mantener su color anterior. Para aquellos que prefieren seguir con la rutina de los pigmentos, un sencillo truco puede evitarles asistir a la peluquería.