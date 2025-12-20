Tu cabello habla: 10 señales de alerta para tomar en cuenta sobre la caída excesiva

Para la mayoría de las personas, el cabello es mucho más que un atributo estético; es parte fundamental de la identidad y autoestima. Por eso, cuando comienza a caerse de forma excesiva o repentina, se encienden las alarmas. Los especialistas advierten que el pelo funciona a menudo como un "termómetro" de la salud general: si algo no anda bien por dentro, se manifiesta por fuera.