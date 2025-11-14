Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

Manejar el cabello después de los 50 se convierte en un desafío para gran parte de las mujeres. El cambio de edad, la superación de una etapa, los cambios estéticos en el cabello y las infaltables presiones sociales hacen que las mujeres se replanteen qué estilo llevar. Y, si se habla de estilo, el cabello es una parte fundamental a tener en cuenta. Estas 10 tendencias perfectas para el verano pueden servir como una guía al momento de optar por una nueva estética.
El verano, con sus altas temperaturas y niveles de humedad, suman una complejidad a la situación. El cabello corto se convierte en uno de los comodines que marcan un antes y un después. Pero al pensar en un corte, aparecen las opciones más clásicas. La revista española Clara publicó un artículo con los 10 cortes en tendencia para mujeres de 50 años y demostró que no es necesario caer siempre en los looks repetidos.
Los 10 cortes en tendencia para el verano
Bob con movimiento
Un estilo corto, rejuvenecedor, en tendencia desde hace años. A partir de los 50 resulta ideal este tipo de bob con movimiento a base de capas y flequillo. Las ondas sutiles lo estilizan.
Bob italiano
Una de las grandes tendencias del 2025. Suele ser exitoso porque aporta volumen y movimiento favoreciendo cualquier tipo de rostro. Tiene un aspecto juvenil pero a la vez sofisticado.
Micropixie
Es una garantía de tendencia. Su versión minimalista resulta ideal para mujeres que buscan una imagen muy actual. Se puede llevar con flequillo baby bang o ladeado.
Clavicut desfilado
Es la media melena de moda que más se demanda por su poder rejuvenecedor y su buen mantenimiento. Tiene volumen, movimiento y un largo versátil que permite peinar.
Flequillo recto
El renacer del flequillo recto se debe a su éxito en los rostros consigue enmarcar la mirada y dar cierta armonía a nuestras facciones y expresiones. Mientras menos grueso y tupido sea, mejor.
Butterfly cut
El corte mariposa llegó para quedarse. Da forma y dinamismo a la melena sin sacrificar el largo. La primera de las capas suele estar a la altura de la mandíbula y permite un efecto de corte dos en uno cuando se recoge el cabello.
Shaggy bob
Es una mezcla de bob y escalonado degradado del shaggy ideal para quienes buscan ganar volumen. Es perfecto para alargar visualmente el óvalo facial y perfecto para rostros redondos y cuadrados.
Mixie
Es un híbrido entre el mullet y el pixie y provoca un gran contraste. Junto a las patillas largas enmarcan las facciones y afinan el rostro. Es un estilo ideal para cabellos con textura natural.
Bob asimétrico
Es una reinvención del clásico corte de cabello y es reconocible por su diferencia de largos atrás y a los costados. Así se consigue afinar las facciones.
Bixie
Da lugar a un corte rejuvenecedor de forma obvia. Se lleva tanto en cabello liso, como rizado y ondulado. Es cómodo y versátil con el peinado para el día a día.