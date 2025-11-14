Secciones
SociedadEstilo de vida

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

Un catálogo con las principales tendencias de esta temporada para tomar de referencia.

Son muchas las opciones que las mujeres pueden llevar en el cabello este verano. Son muchas las opciones que las mujeres pueden llevar en el cabello este verano.
Hace 3 Hs

Manejar el cabello después de los 50 se convierte en un desafío para gran parte de las mujeres. El cambio de edad, la superación de una etapa, los cambios estéticos en el cabello y las infaltables presiones sociales hacen que las mujeres se replanteen qué estilo llevar. Y, si se habla de estilo, el cabello es una parte fundamental a tener en cuenta. Estas 10 tendencias perfectas para el verano pueden servir como una guía al momento de optar por una nueva estética.

Tres tendencias de maquillaje que serán las más usadas para las fiestas y el verano 2026

Tres tendencias de maquillaje que serán las más usadas para las fiestas y el verano 2026

El verano, con sus altas temperaturas y niveles de humedad, suman una complejidad a la situación. El cabello corto se convierte en uno de los comodines que marcan un antes y un después. Pero al pensar en un corte, aparecen las opciones más clásicas. La revista española Clara publicó un artículo con los 10 cortes en tendencia para mujeres de 50 años y demostró que  no es necesario caer siempre en los looks repetidos.

Los 10 cortes en tendencia para el verano

Bob con movimiento

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

Un estilo corto, rejuvenecedor, en tendencia desde hace años. A partir de los 50 resulta ideal este tipo de bob con movimiento a base de capas y flequillo. Las ondas sutiles lo estilizan.

Bob italiano

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

Una de las grandes tendencias del 2025. Suele ser exitoso porque aporta volumen y movimiento favoreciendo cualquier tipo de rostro. Tiene un aspecto juvenil pero a la vez sofisticado.

Micropixie

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

Es una garantía de tendencia. Su versión minimalista resulta ideal para mujeres que buscan una imagen muy actual. Se puede llevar con flequillo baby bang o ladeado.

Clavicut desfilado

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

Es la media melena de moda que más se demanda por su poder rejuvenecedor y su buen mantenimiento. Tiene volumen, movimiento y un largo versátil que permite peinar.

Flequillo recto

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

El renacer del flequillo recto se debe a su éxito en los rostros consigue enmarcar la mirada y dar cierta armonía a nuestras facciones y expresiones. Mientras menos grueso y tupido sea, mejor.

Butterfly cut

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

El corte mariposa llegó para quedarse. Da forma y dinamismo a la melena sin sacrificar el largo. La primera de las capas suele estar a la altura de la mandíbula y permite un efecto de corte dos en uno cuando se recoge el cabello.

Shaggy bob

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

Es una mezcla de bob y escalonado degradado del shaggy ideal para quienes buscan ganar volumen. Es perfecto para alargar visualmente el óvalo facial y perfecto para rostros redondos y cuadrados.

Mixie

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

Es un híbrido entre el mullet y el pixie y provoca un gran contraste. Junto a las patillas largas enmarcan las facciones y afinan el rostro. Es un estilo ideal para cabellos con textura natural.

Bob asimétrico

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

Es una reinvención del clásico corte de cabello y es reconocible por su diferencia de largos atrás y a los costados. Así se consigue afinar las facciones.

Bixie

Los 10 cortes que favorecen después de los 50: las tendencias para el verano

Da lugar a un corte rejuvenecedor de forma obvia. Se lleva tanto en cabello liso, como rizado y ondulado. Es cómodo y versátil con el peinado para el día a día.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
1

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
2

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

La reaparición de las viejas mañas
3

La reaparición de las viejas mañas

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
4

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
5

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
6

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Más Noticias
Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

El debate por el fin del monotributo: qué cambiaría para 3 millones de contribuyentes

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos este 14 de noviembre: qué provincias están afectadas

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios