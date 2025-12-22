Secciones
Seguridad

Las coincidencias y diferencias entre los grupos Ale y Gardelitos

Las comparaciones siempre son odiosas, pero en investigaciones policiales y judiciales resultan necesarias para conocer detalles y tratar de llegar a la verdad. En los casos en los que están involucrados aparecen varios puntos en común y algunas diferencias significativas. Entre ellas se destacan:

Las coincidencias y diferencias entre los grupos Ale y Gardelitos
Hace 5 Hs

1- Al igual que ocurrió con Al Capone, el hombre que dominó las calles de Chicago (Estados Unidos) durante varios años, los miembros de los clanes Ale y Gardelitos fueron investigados principalmente por delitos económicos y no por narcotráfico.

2- El fallecido Rubén “La Chancha” Ale y su hermano Ángel “El Mono” Ale, líderes del grupo, fueron condenados por lavado de activos. Mercedes Galván, una de las referentes de los Gardelitos, está siendo investigada por el mismo delito.

3- No existe constancia de que a los hermanos Ale se les haya encontrado droga en alguna oportunidad. En cambio, a Walter “Petiso David” Lobos le secuestraron cinco kilos de flores de marihuana en octubre.

4- En el juicio contra el clan Ale, el fiscal federal Pablo Camuña señaló que a los hermanos se les habrían iniciado decenas de expedientes en la Justicia Federal por distintos ilícitos, pero que no solo no fueron investigados, sino que además muchas causas fueron archivadas. Algo similar ocurrió con “Petiso David”, de quien se supo que tenía ocho investigaciones abiertas por narcotráfico.

Clanes Ale y “Gardelitos”, enfrentados desde hace décadas, están unidos por el destino judicial

Clanes Ale y “Gardelitos”, enfrentados desde hace décadas, están unidos por el destino judicial

5- María Jesús Rivero y María Florencia Bestán, ex parejas de “La Chancha” Ale, y María Florencia Cuño, su última pareja, fueron condenadas por la Justicia. En el caso de Lobos, están siendo investigadas su actual esposa, Ana Sofía Pampone Míguez, y su ex mujer, María Valeria Linch. Además, otra ex, Sandra Tejerina, ya había sido procesada por delitos vinculados a las drogas.

Los hijos

6- Allegados confirmaron que tanto los Ale como “Petiso David” les dieron todo a sus hijos, se ocuparon de su educación y los alentaron a continuar estudios universitarios. Sin embargo, Lobos habría involucrado a sus hijos en la maniobra, mientras que los referentes del otro grupo no.

7- El fiscal federal Agustín Chit investigó ambas causas.

8- Los Ale siempre fueron considerados violentos y, en el marco de la investigación en su contra, se secuestró un arsenal de armas. A “Petiso David”, en cambio, solo se le encontró una pistola de bajo calibre en la vivienda de Yerba Buena donde residía, dijeron los investigadores.

“Petiso David” y siete integrantes de “Los Gardelitos” son investigados por lavado de activos

“Petiso David” y siete integrantes de “Los Gardelitos” son investigados por lavado de activos

9- Los Ale, pese a que sus nombres aparecían con frecuencia en las crónicas policiales, siempre mantuvieron un perfil bajo. Lobos, por el contrario, utilizaba las redes sociales para ostentar sus logros.

10- El supuesto amor por San Martín une a los protagonistas de esta historia. Los Ale, que llegaron a gerenciar el club y a ocupar cargos dirigenciales, lo utilizaron para lavar activos, según la investigación. “Petiso David”, fanático del club de La Ciudadela, fue involucrado en la disputa por el control de la barra brava de la institución.

Temas TucumánMaría Jesús RiveroRubén "La Chancha" AleAdolfo Angel "El Mono" AlePablo CamuñaAgustín ChitSan Martín de TucumánWalter “El Petiso” David Lobo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Petiso David”, el acusado de narco que cayó por exponerse en las redes sociales

“Petiso David”, el acusado de narco que cayó por exponerse en las redes sociales

“Petiso David” y siete integrantes de “Los Gardelitos” son investigados por lavado de activos

“Petiso David” y siete integrantes de “Los Gardelitos” son investigados por lavado de activos

Lo más popular
¿Qué santo se celebra este 21 de diciembre?
1

¿Qué santo se celebra este 21 de diciembre?

Cómo cambian los gustos y hábitos de las nuevas generaciones en el mercado de lujo
2

Cómo cambian los gustos y hábitos de las nuevas generaciones en el mercado de lujo

La hierba medicinal analgésica que ayuda a aliviar dolores y malestares sin medicamentos
3

La hierba medicinal analgésica que ayuda a aliviar dolores y malestares sin medicamentos

Rutina express en casa: cómo es el entrenamiento de siete minutos recomendado por expertos
4

Rutina express en casa: cómo es el entrenamiento de siete minutos recomendado por expertos

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo
5

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia
6

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Más Noticias
Qué país tuvo la velocidad de Internet más alta en 2025 y en qué lugar quedó Argentina

Qué país tuvo la velocidad de Internet más alta en 2025 y en qué lugar quedó Argentina

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo

Dejar la puerta del lavarropas abierta después de cada lavado: el error que muchos cometen sin saberlo

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

Los robots ya nos invadieron

Los robots ya nos invadieron

Una barra nutricional diseñada en la USP-T apunta a mejorar la alimentación de los presos

Una barra nutricional diseñada en la USP-T apunta a mejorar la alimentación de los presos

Paso a paso: los métodos caseros más efectivos para limpiar sartenes quemadas

Paso a paso: los métodos caseros más efectivos para limpiar sartenes quemadas

Jeff Bezos reveló cuál es el único trabajo que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

Jeff Bezos reveló cuál es el único trabajo que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

Las cinco claves para manejar el estrés de fin de año, según Harvard

Las cinco claves para manejar el estrés de fin de año, según Harvard

Comentarios