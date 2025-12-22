Las coincidencias y diferencias entre los grupos Ale y Gardelitos

1- Al igual que ocurrió con Al Capone, el hombre que dominó las calles de Chicago (Estados Unidos) durante varios años, los miembros de los clanes Ale y Gardelitos fueron investigados principalmente por delitos económicos y no por narcotráfico.
2- El fallecido Rubén “La Chancha” Ale y su hermano Ángel “El Mono” Ale, líderes del grupo, fueron condenados por lavado de activos. Mercedes Galván, una de las referentes de los Gardelitos, está siendo investigada por el mismo delito.
3- No existe constancia de que a los hermanos Ale se les haya encontrado droga en alguna oportunidad. En cambio, a Walter “Petiso David” Lobos le secuestraron cinco kilos de flores de marihuana en octubre.
4- En el juicio contra el clan Ale, el fiscal federal Pablo Camuña señaló que a los hermanos se les habrían iniciado decenas de expedientes en la Justicia Federal por distintos ilícitos, pero que no solo no fueron investigados, sino que además muchas causas fueron archivadas. Algo similar ocurrió con “Petiso David”, de quien se supo que tenía ocho investigaciones abiertas por narcotráfico.
5- María Jesús Rivero y María Florencia Bestán, ex parejas de “La Chancha” Ale, y María Florencia Cuño, su última pareja, fueron condenadas por la Justicia. En el caso de Lobos, están siendo investigadas su actual esposa, Ana Sofía Pampone Míguez, y su ex mujer, María Valeria Linch. Además, otra ex, Sandra Tejerina, ya había sido procesada por delitos vinculados a las drogas.
Los hijos
6- Allegados confirmaron que tanto los Ale como “Petiso David” les dieron todo a sus hijos, se ocuparon de su educación y los alentaron a continuar estudios universitarios. Sin embargo, Lobos habría involucrado a sus hijos en la maniobra, mientras que los referentes del otro grupo no.
7- El fiscal federal Agustín Chit investigó ambas causas.
8- Los Ale siempre fueron considerados violentos y, en el marco de la investigación en su contra, se secuestró un arsenal de armas. A “Petiso David”, en cambio, solo se le encontró una pistola de bajo calibre en la vivienda de Yerba Buena donde residía, dijeron los investigadores.
9- Los Ale, pese a que sus nombres aparecían con frecuencia en las crónicas policiales, siempre mantuvieron un perfil bajo. Lobos, por el contrario, utilizaba las redes sociales para ostentar sus logros.
10- El supuesto amor por San Martín une a los protagonistas de esta historia. Los Ale, que llegaron a gerenciar el club y a ocupar cargos dirigenciales, lo utilizaron para lavar activos, según la investigación. “Petiso David”, fanático del club de La Ciudadela, fue involucrado en la disputa por el control de la barra brava de la institución.