Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

La salud de Christian Petersen sigue en el centro de la escena luego de que se conociera un nuevo dato sobre su estado clínico, que abre una ventana de esperanza en medio de la preocupación. El reconocido chef sufrió una severa descompensación durante una excursión al volcán Lanín, en Neuquén, que derivó en una falla multiorgánica.
Frente a este contexo, desde el entorno más cercano del cocinero pidieron preservar la confidencialidad sobre su salud. En ese sentido, las autoridades del hospital informaron que no se emitirán más partes médicos públicos y que los reportes serán comunicados únicamente a la familia. “El hospital brindará partes a ellos nada más”, señalaron desde el área de prensa, en sintonía con el pedido del círculo íntimo.
La salud de Christian Petersen: “Se despertó, lloró y también sonrió”
A más de una semana de la internación de Christian Petersen, su cuadro comienza a mostrar señales alentadoras, aunque bajo controles estrictos. De acuerdo con fuentes del ámbito laboral del chef, se registraron avances significativos en su estado: “Fue mejorando de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desintubado”, relató el periodista Juan Etchegoyen. Cada uno de estos gestos fue interpretado como un progreso en su recuperación.
Pese al comienzo crítico de la internación, la evolución favorable de Petersen llevó algo de tranquilidad a sus allegados. Sin embargo, según lo expresado por el conductor de Mitre Live, también hubo malestar por el tratamiento mediático del caso. “Lo dieron un poco más por muerto”, afirmó, al tiempo que reclamó que la información se maneje “con cautela”.