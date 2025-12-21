Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

La salud de Christian Petersen: “Se despertó, lloró y también sonrió”

A más de una semana de la internación de Christian Petersen, su cuadro comienza a mostrar señales alentadoras, aunque bajo controles estrictos. De acuerdo con fuentes del ámbito laboral del chef, se registraron avances significativos en su estado: “Fue mejorando de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desintubado”, relató el periodista Juan Etchegoyen. Cada uno de estos gestos fue interpretado como un progreso en su recuperación.