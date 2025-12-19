Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

¿Qué es una falla multiorgánica?

La Clínica Universidad de Navarra explica que el síndrome de fallo multiorgánico es una condición clínica compleja y grave que se caracteriza por la disfunción y fallo progresivo de dos o más sistemas de órganos. A su vez, señala que esta alteración se produce como respuesta a una lesión o enfermedad aguda y puede conducir a complicaciones significativas con riesgo de muerte. Habitualmente, los pacientes con este cuadro requieren atención médica intensiva.