Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Aunque está previsto el traslado del chef a la Ciudad de Buenos Aires, aún no se estabilizó lo suficiente como para ser retirado del hospital en el que se encuentra.

Christian Petersen se encontraba escalando el volcán Lanín cuando su guía ordenó que suspendiera la actividad.
Este jueves se dio a conocer que el chef Christian Petersen se encuentra internado en terapia intensiva producto de una falla multiorgánica. El jurado de “El gran premio de la cocina” se encontraba escalando el volcán Lanín cuando sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia desde allí hasta el hospital de Junín de los Andes.

Actualmente se encuentra internado en el nosocomio de San Martín de los Andes y, aunque está previsto su traslado a Buenos Aires, aún no logró las condiciones físicas para ser sacado de la terapia intensiva en la que se encuentra.

La descompensación de Petersen se produjo el viernes por la tarde. El primer parte médico publicado indicó que “el paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.

¿Qué es una falla multiorgánica?

La Clínica Universidad de Navarra explica que el síndrome de fallo multiorgánico es una condición clínica compleja y grave que se caracteriza por la disfunción y fallo progresivo de dos o más sistemas de órganos. A su vez, señala que esta alteración se produce como respuesta a una lesión o enfermedad aguda y puede conducir a complicaciones significativas con riesgo de muerte. Habitualmente, los pacientes con este cuadro requieren atención médica intensiva.

Son muchas las causas que pueden provocar una falla multiorgánica: sepsis –respuesta extrema del cuerpo a una infección–, trauma grave, enfermedades crónicas severas, cirugías de alto riesgo o complicadas y quemaduras extensas. “Se cree que (la falla multiorgánica) se asocia a una respuesta inflamatoria sistémica exagerada o incontrolada, un fenómeno que conduce a la disfunción de órganos no infectados y puede afectar a órganos distantes del foco inicial de la enfermedad”.

Falla cardíaca: la descompensación de Christian Petersen

Al ser trasladado desde el volcán Lanín hacia la base, se informó que Petersen presentó una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular. El sitio MedlinePlus –de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos– define esta afección como un trastorno de la frecuencia cardíaca. El corazón puede latir demasiado rápido –taquicardia–, demasiado lento –bradicardia– o de manera irregular.

Las arritmias se producen por problemas con el sistema de conducción eléctrica del corazón. Este garantiza que el corazón se contraiga de manera ordenada. El impulso eléctrico que da la señal al corazón para funcionar se produce en el nódulo sinoauricular, el marcapasos natural del corazón.

