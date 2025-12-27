Trasladaron a Christian Petersen a Buenos Aires: el chef seguirá internado en el Hospital Alemán

"Franca mejoría" y alivio familiar

A medida que avanzó la semana de Navidad, la salud del jurado de "El Gran Premio de la Cocina" comenzó a estabilizarse. Su hermano, Roberto Petersen, llevó tranquilidad a los seguidores a través de las redes sociales. “Chris viene recuperándose día tras día, de a poco, gracias al excelente equipo del hospital de San Martín de los Andes y por la fuerza que lo caracteriza”, expresó.