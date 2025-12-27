Trasladaron a Christian Petersen a Buenos Aires: el chef seguirá internado en el Hospital Alemán

El reconocido chef Christian Petersen, de 56 años, fue ingresado en la tarde del viernes al Hospital Alemán de Buenos Aires, lo que marcó una etapa decisiva en su recuperación. El traslado se produjo tras pasar más de 10 días internado en Neuquén, luego de haber sufrido un grave episodio de salud mientras realizaba una excursión de montaña.
Fuentes del centro médico porteño confirmaron que Petersen se encuentra bajo observación y que en las próximas horas se le realizarán estudios de rutina y análisis específicos para evaluar el impacto del cuadro que lo mantuvo en terapia intensiva. Se espera un parte médico oficial para el transcurso del fin de semana.
El origen de la emergencia en el volcán Lanín
La pesadilla comenzó a mediados de diciembre, cuando Petersen intentaba hacer cumbre en el volcán Lanín. Durante el ascenso, el chef sufrió una descompensación que obligó a una evacuación de urgencia.
Gracias al rápido diagnóstico del guía de la excursión, quien detectó que el cocinero no estaba en condiciones físicas de continuar, se dio aviso a los guardaparques y se activó el protocolo de asistencia.
Al llegar al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, los médicos detectaron una fibrilación auricular. El cuadro se tornó crítico rápidamente, lo que derivó en una "descompensación multiorgánica" producto del excesivo esfuerzo físico.
Durante los primeros días, Petersen permaneció en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y en estado hemodinámicamente inestable, lo que impidió un traslado inmediato a Buenos Aires.
"Franca mejoría" y alivio familiar
A medida que avanzó la semana de Navidad, la salud del jurado de "El Gran Premio de la Cocina" comenzó a estabilizarse. Su hermano, Roberto Petersen, llevó tranquilidad a los seguidores a través de las redes sociales. “Chris viene recuperándose día tras día, de a poco, gracias al excelente equipo del hospital de San Martín de los Andes y por la fuerza que lo caracteriza”, expresó.
Por su parte, la familia difundió un comunicado para agradecer el "certero diagnóstico" del guía y el apoyo recibido. “Esta situación vivida en la montaña disparó un cuadro preventivo cardiológico. Gracias a la energía positiva y el acompañamiento, hoy podemos transitar este momento con otra esperanza”, dijeron.
Petersen estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Sofía Zelaschi, y su socia, Sole Martins. Con su llegada al Hospital Alemán, se inició una fase de rehabilitación que, aunque lenta, generó optimismo en su círculo íntimo tras haber superado el momento más crítico de su vida.