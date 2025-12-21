Milei habló sobre el Mercosur: “El bloque necesita una reforma integral”

El presidente Javier Milei afirmó que el Mercosur “necesita una reforma institucional e integral” y sostuvo: “la flexibilidad es un activo, no una amenaza”.
Durante su disertación en la 67° Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, que se realizó en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, Milei agradeció el recibimiento por parte de Brasil, saludó a sus pares Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y José Raúl Mulino (Panamá), al tiempo que volvió a felicitar al pueblo chileno por “la jornada ejemplar” en la que resultó mandatario electo José Antonio Kast, a quien definió como “mi gran amigo”.
“La nueva Sudamérica viene del futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”, inició el jefe de Estado. “No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo. Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma”, enfatizó. Acompañado del canciller, Pablo Quirno, Milei recriminó que el Mercosur no cumplió con ninguno de los objetivos para la región.
Milei abogó por “una reforma institucional e integral”, la cual debe “reducir el costo económico” del bloque y manifestó: “La integración debe estar al servicio del libre comercio, no de la burocracia”. Además, sentenció “la flexibilidad es un activo, no una amenaza”, por lo que “la rigidez solo puede traer estancamiento”. “Es una herramienta concreta para adaptarnos a un entorno internacional que evoluciona mucho más rápida que nuestra respuesta colectiva”, puntualizó.
Según el mandatario, cuando el Mercosur “intenta avanzar de forma monolítica, se pierden las oportunidades” y citó el ejemplo del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) que se postergó hasta enero. “Tras décadas de negociaciones, no pudimos materializar un acuerdo comercial. El tiempo que transcurrió no responde a la necesidad de nuestras naciones”, consignó.
Contra Maduro
Milei enfatizó sobre la lucha contra las problemáticas como la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, al referirse al caso de Venezuela, que se encuentra suspendida del Mercosur, y calificó de narcoterrorista al presidente de Venezuela Nicolás Maduro. “Argentina saluda a la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, expresó el libertario, quien volvió a exigir por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y felicitó a la líder opositora María Corina Machado por obtener el Premio Nobel de La Paz. Asimismo, destacó la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur y agradeció el apoyo por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva dejó en claro que no comparte las ideas de su par argentino. Eso se evidenció en el frío saludo entre ambos. Sobre el caso Maduro, advirtió que una eventual acción militar de Estados Unidos en Venezuela derivaría en una “catástrofe humanitaria” y alertó que el continente es “nuevamente acosado por la presencia militar”.
Acuerdo con la UE
Respecto del accionar del bloque regional en materia comercial, Lula remarcó que “el mundo está ávido por acuerdos con el Mercosur” y que espera varios entendimientos próximamente.
En esa línea, también llamó a la Unión Europea a tener “coraje” para firmar el acuerdo comercial: “sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir”, luego de 26 años, en sus palabras.
El tema comercial fue, sin dudas, el principal eje del encuentro. La Comisión Europea retomó la hoja de ruta para concretar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En este marco, se reprogramó la fecha para sellar la firma que, de no mediar inconvenientes, ocurrirá el 12 de enero, con Paraguay como la sede elegida. La decisión llegó luego del aplazamiento anunciado el día anterior, cuando el Ejecutivo comunitario se vio forzado a postergar la decisión por la presión ejercida por Francia e Italia, que bloquearon el consenso interno necesario. No obstante, los mandatarios latinoamericanos se reunieron.
A su turno, el presidente de Paraguay instó a concluir el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y con Singapur, cuyas negociaciones están, según él, “más cerca” de concretarse. “Seguiremos esperando en el altar a la UE”, apuntó pero agregó que el bloque “no puede limitarse” únicamente a esperarla ya que “hay numerosos países y regiones donde estamos más cerca de un acuerdo”.