Javier Milei cuestionó la "burocracia" del Mercosur y apoyó la presión de EEUU sobre Venezuela

En la cumbre de Foz do Iguazú, el mandatario argentino pidió una profunda flexibilización comercial y consideró que el bloque no cumplió con sus objetivos.

Hace 4 Hs

En el marco de la cumbre del Mercosur, el presidente Javier Milei pronunció un duro discurso en el que exigió una profunda flexibilización comercial, cuestionó el funcionamiento interno del organismo y reclamó una condena explícita al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante su intervención, el mandatario argentino sostuvo que el bloque no logró cumplir con los objetivos para los cuales fue creado. “Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió”, afirmó.

“No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo”, completó. 

También apuntó contra el funcionamiento interno del bloque regional. “Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma”, señaló, y remarcó: “La realidad no se discute, se mide”.

Al analizar los indicadores comerciales, Milei indicó que “el comercio intrazona como proporción del comercio total se encuentra hoy muy por debajo de sus niveles históricos”, pese a que “los aranceles externos del Mercosur están entre los más altos del mundo”. En ese marco, sentenció: “Un arancel así no protege el empleo, lo destruye”.

En línea con ese diagnóstico, el jefe de Estado reclamó una reforma institucional profunda. “Hoy más que nunca, el bloque necesita una reforma integral que reduzca el costo económico del Mercosur”, sostuvo, y enfatizó que “la integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia”.

Milei también destacó el potencial estratégico de la región. “Nuestros países poseen activos estratégicos extraordinarios: energía, minerales críticos y alimentos”, afirmó, y consideró que “lo que necesitamos es dejar de poner obstáculos internos y permitir que ese potencial se despliegue”. En ese punto, mencionó como ejes clave “la coordinación energética, la articulación de cadenas de valor y la reducción de barreras reales”.

“La flexibilidad es un activo, no una amenaza”, sostuvo el mandatario, y advirtió que “la rigidez solo puede traer estancamiento”. Según explicó, el Mercosur avanzó históricamente “bajo distintas modalidades de flexibilización”, por lo que “pretender congelar esa dinámica sería condenar al bloque al anacronismo”.

Milei respaldó “la presión de Trump” para liberar al pueblo de Venezuela

Uno de los tramos más enfáticos del discurso estuvo dedicado a la situación en Venezuela, luego de que el presidente brasileño Lula da Silva advirtiera que una eventual acción militar estadounidense provocaría una “catástrofe humanitaria”. Lula había señalado que “el continente sudamericano se ve nuevamente acosado por la presencia militar” de una potencia extranjera.

Milei, en cambio, denunció que Venezuela “continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora” y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como “una dictadura atroz e inhumana”. “Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”, sostuvo.

En ese sentido, expresó: “La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”. Además, instó al Mercosur a “condenar tajantemente este experimento autoritario”, exigió “la liberación de todos los presos políticos” y reclamó por “la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente”.

El mandatario también destacó “el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025”, y reiteró “el llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano”.

En relación con Bolivia, Milei afirmó: “Estamos plenamente dispuestos a acompañar con seriedad técnica y claridad política su proceso de adhesión”. Antes de cerrar, volvió a plantear el reclamo argentino por la soberanía en el Atlántico Sur y solicitó “el apoyo permanente y sólido del Mercosur a los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Hacia el final de su exposición, el presidente vinculó el escenario regional con los recientes resultados electorales en la región. “La victoria de José Antonio Kast en Chile expresa una clara demanda social por economías más competitivas, abiertas y flexibles”, afirmó, y advirtió que el Mercosur enfrenta una decisión clave: “O comienza a acompañar esta nueva realidad o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás”. “¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, cerró.

