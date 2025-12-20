Javier Milei cuestionó la "burocracia" del Mercosur y apoyó la presión de EEUU sobre Venezuela

Hacia el final de su exposición, el presidente vinculó el escenario regional con los recientes resultados electorales en la región. “La victoria de José Antonio Kast en Chile expresa una clara demanda social por economías más competitivas, abiertas y flexibles”, afirmó, y advirtió que el Mercosur enfrenta una decisión clave: “O comienza a acompañar esta nueva realidad o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás”. “¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?”, cerró.