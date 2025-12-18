Lula apura la firma del pacto entre la Unión Europea y el Mercosur

Luego de varios vaivenes, el presidente argentino, Javier Milei, confirmó que participará de la cumbre del sábado en Foz de Iguazú. La decisión fue ratificada luego de que en la Casa Rosada se evaluara el escenario regional y las tensiones en torno al demorado acuerdo. El mandatario asistirá a la cumbre aun cuando el entendimiento con la UE se encuentra en duda.