Lula apura la firma del pacto entre la Unión Europea y el Mercosur

BRASILIA, Brasil.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que si el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) no se aprueba “ahora”, no se hará “mientras sea presidente”.
Italia se sumó ayer a Francia al solicitar un aplazamiento del tratado comercial entre ambos bloques, cuya firma Brasil pretende que tenga lugar durante una cumbre, el sábado, en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. “Ya les avisé: si no lo hacemos ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras yo sea presidente”, sostuvo.
“Voy a Foz do Iguaçu con la expectativa de que digan ‘sí’ y no digan ‘no’, pero si dicen que no, vamos a ser duros de aquí en adelante con ellos”, agregó Lula durante una reunión de balance anual con sus ministros.
Horas antes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, había considerado prematuro firmar el acuerdo en los próximos días.
El tratado comercial ha sido negociado durante más de dos décadas entre ambos bloques.
Algunos países europeos son reticentes a ratificarlo por posibles pérdidas en su sector agrícola.
La Comisión Europea aspira a finalizar antes del sábado el proceso de ratificación.
Los socios plenos del bloque sudamericano -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- están, de su lado, listos para firmar.
Alcances del acuerdo
El acuerdo permitirá que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica. A cambio facilitará la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa.
Francia exige medidas para que todos los pesticidas prohibidos en la UE lo estén también en los países del Mercosur.
La cumbre de jefes de Estado del bloque sudamericano, este sábado en Foz, será precedida la víspera por un encuentro de ministros de Relaciones Exteriores y Economía, en la misma ciudad sobre la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.
De aprobarse, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.
Luego de varios vaivenes, el presidente argentino, Javier Milei, confirmó que participará de la cumbre del sábado en Foz de Iguazú. La decisión fue ratificada luego de que en la Casa Rosada se evaluara el escenario regional y las tensiones en torno al demorado acuerdo. El mandatario asistirá a la cumbre aun cuando el entendimiento con la UE se encuentra en duda.
Según adelantaron desde la Casa Rosada, el Presidente insistirá en la necesidad de que el Mercosur flexibilice sus reglas internas y permita a los países miembros avanzar en acuerdos comerciales de manera más autónoma.