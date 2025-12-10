“Vaca Muerta. El motor energético de la Argentina”

En octubre de 2025, la diferencia entre exportaciones e importaciones energéticas fue de US$ 708 millones, lo que representa el 88,5% de la balanza comercial de toda la economía argentina que ascendió a los US$ 800 millones. En aquel mes, el superávit de la balanza comercial energética tuvo su impulso en la producción récord de petróleo del país con barriles por día, nivel que supera la marca histórica de mayo de 1998 , cuando se extrajeron 858.329 barriles diarios. Muerta aportó 587.190 mil barriles por día, el 68,3% del total, de los cuales el 96,7% fue petróleo no convencional (567.802 barriles diarios).