Secciones
EspectáculosFamosos

El emotivo mensaje de Jimena Monteverde tras conocerse el delicado estado de salud de Christian Petersen

La conductora compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Petersen, tomada durante su participación en El gran premio de la cocina.

El emotivo mensaje de Jimena Monteverde tras conocerse el delicado estado de salud de Christian Petersen
Hace 22 Min

La salud de Christian Petersen genera una fuerte preocupación tanto en el ámbito gastronómico como en el televisivo. El reconocido chef atraviesa un delicado cuadro médico y permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

En medio de este difícil contexto, Jimena Monteverde, amiga cercana y colega del chef, expresó públicamente su apoyo a través de las redes sociales. La cocinera y conductora compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Petersen, tomada durante su participación en El gran premio de la cocina (El Trece).

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Hay que recordar que Monteverde formó parte del ciclo primero como jurada invitada y luego ocupó el lugar de Felicitas Pizarro. Sobre la postal compartida, escribió un breve pero significativo mensaje: “Vamos, amigo”, acompañado por un emoji de un brazo en señal de fuerza.

El mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

En la semana previa a su colapso multiorgánizo, Petersen hizo un profundo posteo sobre su vida junto a su esposa. "Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribió en su perfil de Instagram, citando esta frase de Rabindranath Tagore, junto a una galería de fotos que lo muestran muy enamorado de Sofía Zelaschi.

Petersen y Zelaschi se casaron en abril de este año después de un romance de siete años que empezó en El Gran Premio de la Cocina, donde él era jurado y ella participante. Según contó Petersen en una entrevista para Hola!, el flechazo fue casi inmediato, pero ninguno de los dos se animó a nada.

La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación durante una semana

La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación durante una semana

Recién cuando Sofía fue eliminada del reality, una conocida en común le dijo a Christian que la joven estaba muy triste porque ya no lo vería y él la invitó a trabajar a su restaurante, pero ahí se enteró que ella estaba a punto de casarse con otro hombre.

Petersen, que también tenía pareja, se separó y se animó de declararse a Sofía, que hizo lo mismo. Pese a que el chef la duplicaba en edad, ambos dieron todo en una relación que en un principio fue clandestina hasta que finalmente blanquearon a los dos años.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación durante una semana

La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación durante una semana

Lo más popular
Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
1

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
3

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
5

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias
6

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias

Más Noticias
Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Comentarios