El emotivo mensaje de Jimena Monteverde tras conocerse el delicado estado de salud de Christian Petersen

La salud de Christian Petersen genera una fuerte preocupación tanto en el ámbito gastronómico como en el televisivo. El reconocido chef atraviesa un delicado cuadro médico y permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Dr. Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.
En medio de este difícil contexto, Jimena Monteverde, amiga cercana y colega del chef, expresó públicamente su apoyo a través de las redes sociales. La cocinera y conductora compartió en sus historias de Instagram una imagen junto a Petersen, tomada durante su participación en El gran premio de la cocina (El Trece).
Hay que recordar que Monteverde formó parte del ciclo primero como jurada invitada y luego ocupó el lugar de Felicitas Pizarro. Sobre la postal compartida, escribió un breve pero significativo mensaje: “Vamos, amigo”, acompañado por un emoji de un brazo en señal de fuerza.
El mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación
En la semana previa a su colapso multiorgánizo, Petersen hizo un profundo posteo sobre su vida junto a su esposa. "Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribió en su perfil de Instagram, citando esta frase de Rabindranath Tagore, junto a una galería de fotos que lo muestran muy enamorado de Sofía Zelaschi.
Petersen y Zelaschi se casaron en abril de este año después de un romance de siete años que empezó en El Gran Premio de la Cocina, donde él era jurado y ella participante. Según contó Petersen en una entrevista para Hola!, el flechazo fue casi inmediato, pero ninguno de los dos se animó a nada.
Recién cuando Sofía fue eliminada del reality, una conocida en común le dijo a Christian que la joven estaba muy triste porque ya no lo vería y él la invitó a trabajar a su restaurante, pero ahí se enteró que ella estaba a punto de casarse con otro hombre.
Petersen, que también tenía pareja, se separó y se animó de declararse a Sofía, que hizo lo mismo. Pese a que el chef la duplicaba en edad, ambos dieron todo en una relación que en un principio fue clandestina hasta que finalmente blanquearon a los dos años.