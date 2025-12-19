Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Sigue la preocupación por la salud de Christian Petersen. El destacado cocinero continúa hospitalizado desde hace cinco días en San Martín de los Andes, luego de una grave descompensación ocurrida durante el ascenso al volcán Lanín, en Neuquén, que derivó en un cuadro de falla multiorgánica.
En ese marco, el programa Tarde o Temprano aportó información que reavivó la discusión pública. Un periodista local afirmó que, tras los estudios médicos realizados, un examen toxicológico habría arrojado resultado positivo, con indicios de consumo de anfetaminas, aunque subrayó que esa información no fue confirmada de manera oficial en los partes médicos difundidos hasta ahora.
Desde San Martín de los Andes, el periodista Sebastián Ciuffolotti reconstruyó cómo se produjo el episodio. “Fue un golpe duro enterarnos de su salud, esta situación nos tomó por sorpresa. Está internado desde hace cinco días. Había ido a un ascenso al volcán Lanín, se descompuso el viernes y tuvo una especie de brote”, relató al aire.
Consultado por Belén Ludueña sobre el significado de ese “brote”, Ciuffolotti amplió la explicación y descartó que estuviera vinculado a la altura. “Para tener una idea, la base donde comenzaron el ascenso no supera los 1.100 metros sobre el nivel del mar. No es una altura que genere este tipo de reacciones. Esto tiene que ver con algo que evidentemente habría ingerido. No es una actitud normal estar en la base del volcán Lanín y comportarse de esa manera”, sostuvo.
Durante el intercambio, Silvia Fernández Barrio planteó la posibilidad de una reacción asociada al consumo de sustancias o medicamentos. “O es un efecto. Para no personalizarlo, hay personas que al tomar cierto tipo de medicación o anfetaminas terminan muy excitadas. Lo hemos visto incluso con jugadores de la Selección cuando van a jugar a Bolivia y toman medicación para soportar los efectos de la altura”, expresó.
Ciuffolotti sumó un dato relevante sobre el comportamiento previo al traslado de urgencia. “Se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6 se le hicieron todos los análisis correspondientes. En uno de ellos, aparentemente, habrían hallado algún tipo de anfetamina o algo por el estilo. Sabemos de qué se trata, pero por respeto a la familia y porque no figura en el parte oficial, preferimos reservar esa información”, afirmó.
Ante la consulta sobre qué pudo haber provocado ese cuadro, el panel coincidió en que no es posible establecer una causa concreta sin confirmación médica. “Puede ser un ataque de pánico, un brote, algo que haya ingerido o incluso una reacción individual”, reflexionó Fernández Barrio.
Desde el Hospital Ramón Carrillo, donde Petersen continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica, reiteraron en comunicados previos que no se difundió información oficial sobre las causas del cuadro y pidieron cautela frente a versiones no confirmadas, además de respeto por la intimidad del paciente y su familia.