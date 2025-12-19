Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Consultado por Belén Ludueña sobre el significado de ese “brote”, Ciuffolotti amplió la explicación y descartó que estuviera vinculado a la altura. “Para tener una idea, la base donde comenzaron el ascenso no supera los 1.100 metros sobre el nivel del mar. No es una altura que genere este tipo de reacciones. Esto tiene que ver con algo que evidentemente habría ingerido. No es una actitud normal estar en la base del volcán Lanín y comportarse de esa manera”, sostuvo.