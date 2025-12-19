Secciones
EspectáculosFamosos

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

El chef permanece internado en terapia intensiva tras la descompensación en el volcán Lanín.

Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi en abril de este año Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi en abril de este año Hla
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Sigue la preocupación por la salud de Christian Petersen. El destacado cocinero continúa hospitalizado desde hace cinco días en San Martín de los Andes, luego de una grave descompensación ocurrida durante el ascenso al volcán Lanín, en Neuquén, que derivó en un cuadro de falla multiorgánica.

La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación durante una semana

La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación durante una semana

En ese marco, el programa Tarde o Temprano aportó información que reavivó la discusión pública. Un periodista local afirmó que, tras los estudios médicos realizados, un examen toxicológico habría arrojado resultado positivo, con indicios de consumo de anfetaminas, aunque subrayó que esa información no fue confirmada de manera oficial en los partes médicos difundidos hasta ahora.

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Desde San Martín de los Andes, el periodista Sebastián Ciuffolotti reconstruyó cómo se produjo el episodio. “Fue un golpe duro enterarnos de su salud, esta situación nos tomó por sorpresa. Está internado desde hace cinco días. Había ido a un ascenso al volcán Lanín, se descompuso el viernes y tuvo una especie de brote”, relató al aire.

Consultado por Belén Ludueña sobre el significado de ese “brote”, Ciuffolotti amplió la explicación y descartó que estuviera vinculado a la altura. “Para tener una idea, la base donde comenzaron el ascenso no supera los 1.100 metros sobre el nivel del mar. No es una altura que genere este tipo de reacciones. Esto tiene que ver con algo que evidentemente habría ingerido. No es una actitud normal estar en la base del volcán Lanín y comportarse de esa manera”, sostuvo.

Durante el intercambio, Silvia Fernández Barrio planteó la posibilidad de una reacción asociada al consumo de sustancias o medicamentos. “O es un efecto. Para no personalizarlo, hay personas que al tomar cierto tipo de medicación o anfetaminas terminan muy excitadas. Lo hemos visto incluso con jugadores de la Selección cuando van a jugar a Bolivia y toman medicación para soportar los efectos de la altura”, expresó.

Ciuffolotti sumó un dato relevante sobre el comportamiento previo al traslado de urgencia. “Se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6 se le hicieron todos los análisis correspondientes. En uno de ellos, aparentemente, habrían hallado algún tipo de anfetamina o algo por el estilo. Sabemos de qué se trata, pero por respeto a la familia y porque no figura en el parte oficial, preferimos reservar esa información”, afirmó.

Ante la consulta sobre qué pudo haber provocado ese cuadro, el panel coincidió en que no es posible establecer una causa concreta sin confirmación médica. “Puede ser un ataque de pánico, un brote, algo que haya ingerido o incluso una reacción individual”, reflexionó Fernández Barrio.

Desde el Hospital Ramón Carrillo, donde Petersen continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica, reiteraron en comunicados previos que no se difundió información oficial sobre las causas del cuadro y pidieron cautela frente a versiones no confirmadas, además de respeto por la intimidad del paciente y su familia.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación durante una semana

La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación durante una semana

El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

Lo más popular
Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
1

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
3

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
5

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias
6

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias

Más Noticias
El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Qué es el zifio, uno de los animales más raros del planeta, que tuvo un triste final en la costa argentina

Qué es el zifio, uno de los animales más raros del planeta, que tuvo un triste final en la costa argentina

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Comentarios