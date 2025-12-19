La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación durante una semana

Petersen había llegado a San Martín de los Andes de paseo junto a su esposa Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado. El viernes 12 de diciembre contrató a unos guías especializados con amplia experiencia en montaña para a subir al volcán Lanín, de 3747 metros sobre el nivel del mar. El chef integraba un grupo de diez personas. Ese mismo sufrió la descomensación pero la noticia se supo recién el jueves pasado, una semana después, lo que despertó interrogantes sobre el motivo del hermetismo.