La salud de Christian Petersen: por qué ocultaron su internación durante una semana

Christian Petersen continúa internado en gave estado tras sufrir una descompensación durante una excursión al volcán Lanín en la Patagonia argentina. El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén confirmó que el famoso chef sufrió una falla multiorgánica, una condición médica grave en la que dos o más órganos vitales dejan de funcionar correctamente de manera simultánea o progresiva. Su pronóstico, hasta el momento, es reservado.
Petersen había llegado a San Martín de los Andes de paseo junto a su esposa Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado. El viernes 12 de diciembre contrató a unos guías especializados con amplia experiencia en montaña para a subir al volcán Lanín, de 3747 metros sobre el nivel del mar. El chef integraba un grupo de diez personas. Ese mismo sufrió la descomensación pero la noticia se supo recién el jueves pasado, una semana después, lo que despertó interrogantes sobre el motivo del hermetismo.
Con el correr de las horas, se confirmó que la información se mantuvo en reserva por expreso pedido de la familia, que solicitó preservar la intimidad del cocinero mientras se evaluaba su evolución clínica. Está internado en la terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.
El motivo por el que ocultaron la internación de Christian Petersen
En el programa Tarde o Temprano, el periodista Sebastián Ciuffolotti, radicado en San Martín de los Andes, explicó cómo se conoció la situación puertas adentro del hospital. “Esto que nos enteramos nosotros ahora es porque un trabajador del hospital nos dio la información en un primer momento y nosotros a partir de allí hicimos las averiguaciones correspondientes”, relató.
Según precisó, el proceso de confirmación demandó varias horas. “Esto nos tomó casi 12 horas a nosotros para poder confirmarlo”, sostuvo, y agregó que no logró acceder a testimonios directos de quienes participaron de la excursión.
Aseguran que Christian Petersen tuvo comportamientos extraños antes de descompensarse
En Tarde o Temprano explicaron los comportamientos llamativos que manifestó Petersen antes de sufrir una falla multiorgánica. "Tuvo una especie de brote, se sacó los zapatos y las medias a pesar del frío. Eran diez personas las que estaban con él y, al notar esa conducta, avisaron de inmediato al guardaparque, que armó el operativo para rescatarlo y trasladarlo”, explicó el periodista Sebastián Ciuffolotti.
“Se sacó las zapatillas y comenzó a correr descalzo por toda la montaña. Obviamente que, cuando fue recibido en el Hospital de Complejidad N°6, acá en San Martín de los Andes, se le hicieron todos los análisis correspondientes. En uno de los análisis, aparentemente, habrían hallado algún tipo de anfetamina o algo por el estilo", reveló.