El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El famoso chef sufrió una falla multiorgánica durante una excursión y está grave. En abril se había casado con Sofía Zelaschi.

Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi en abril de este año Christian Petersen se casó con Sofía Zelaschi en abril de este año La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El reconocido chef Christian Petersen está internado en grave estado en San Martín de los Andes, luego de sufrir un colapso durante una excursión al volcán Lanín. El episodio ocurrió el pasado viernes 12 de diciembre y se produjo mientras ascendía acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, y un grupo de excursionistas.

Tras descompensarse en un tramo de la subida, se activó un operativo de rescate coordinado por el guía y el guardaparque de la zona. Petersen fue trasladado inicialmente al hospital de Junín de los Andes y luego derivado a la clínica en San Martín de los Andes, donde permanece bajo cuidados intensivos debido a un cuadro de falla multiorgánica, condición grave que afecta el funcionamiento de varios órganos vitales.

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

En la semana previa a su colapso multiorgánizo, Petersen hizo un profundo posteo sobre su vida junto a su esposa. "Para amar de verdad has de ser feliz. Para ser feliz has de amar de verdad”, escribió en su perfil de Instagram, citando esta frase de Rabindranath Tagore, junto a una galería de fotos que lo muestran muy enamorado de Sofía Zelaschi.

Petersen y Zelaschi se casaron en abril de este año después de un romance de siete años que empezó en El Gran Premio de la Cocina, donde él era jurado y ella participante. Según contó Petersen en una entrevista para Hola!, el flechazo fue casi inmediato, pero ninguno de los dos se animó a nada.

Recién cuando Sofía fue eliminada del reality, una conocida en común le dijo a Christian que la joven estaba muy triste porque ya no lo vería y él la invitó a trabajar a su restaurante, pero ahí se enteró que ella estaba a punto de casarse con otro hombre.

Petersen, que también tenía pareja, se separó y se animó de declararse a Sofía, que hizo lo mismo. Pese a que el chef la duplicaba en edad, ambos dieron todo en una relación que en un principio fue clandestina hasta que finalmente blanquearon a los dos años.

