El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

Tras descompensarse en un tramo de la subida, se activó un operativo de rescate coordinado por el guía y el guardaparque de la zona. Petersen fue trasladado inicialmente al hospital de Junín de los Andes y luego derivado a la clínica en San Martín de los Andes, donde permanece bajo cuidados intensivos debido a un cuadro de falla multiorgánica, condición grave que afecta el funcionamiento de varios órganos vitales.