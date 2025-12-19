La ambiciosa meta de Di Plácido para 2026: "Queremos volver a ser el Atlético de antes"

Por eso, Di Plácido reconoce que será clave realizar una buena base física para volver a ese nivel que lo convirtió en una de las figuras de “El Glorioso”. “Ya venía hablando con Hugo (Colace) y con Miguel (Abbondándolo) antes de llegar, sobre la posibilidad de venir temprano por el parate que tuve, para adaptarme al grupo. La verdad es que fue mucho más fácil de lo que esperaba”, reconoció. Y destacó el clima interno: “Hay un grupo muy lindo, gente joven, con ganas de trabajar. Creo que estamos armando algo que, además de ser un buen grupo de jugadores, también es un grupo humano que se está uniendo mucho”.