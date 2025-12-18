Renzo Tesuri despejó las dudas: "No escuché ofertas, mi cabeza y mi familia están en Atlético"

La promoción de diez juveniles de la Reserva no pasó desapercibida en el plantel. Tesuri se mostró a gusto con la inclusión de los jóvenes jugadores en la pretemporada". Me pone muy contento. Son chicos que te escuchan, a los que les podés hablar y no te hacen ni una mala cara. Eso es muy positivo. Obviamente el "Profe" (Colace) los subió porque los conocía de la Reserva y tiene un trabajo con ellos. Cada vez que les da una consigna, los chicos la toman a la perfección. Estamos contentos porque son chicos del club que la pelearon y que hoy estén en el plantel profesional es algo muy lindo para ellos", explicó.