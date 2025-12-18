Renzo Tesuri despejó las dudas: "No escuché ofertas, mi cabeza y mi familia están en Atlético"

En Atlético Tucumán resulta una prioridad transitar el camino de las certezas. En el armado del plantel, las necesidades están claras: el "Decano" debe asegurar la columna vertebral, aquellas piezas clave que serán los cimientos de un equipo en reconstrucción. En ese escenario, Renzo Tesuri, por trayectoria, nivel y energía, se erige como uno de esos nombres indispensables en 25 de Mayo y Chile.
El plantel atraviesa su segunda semana de pretemporada en el complejo Ojo de Agua y el volante compartió sus primeras sensaciones tras el regreso a las prácticas. "Estamos muy contentos por volver. Hay expectativa, arranca todo de cero. Queremos prepararnos bien para tener un buen campeonato", señaló el jugador.
Con la partida de referentes históricos como Guillermo "Bebe" Acosta y Leandro Díaz, sumada a la inminente salida de Marcelo Ortiz, Tesuri se instala como una de las voces fuertes del vestuario. Y lo asume con naturalidad. "Sé que ya hace muchos años que estoy acá en el club y, obviamente, capaz que quede como uno de los referentes. Ahí está 'Adri' (Sánchez), llegó 'Leo' (Di Plácido), que va a dar una mano y va a sumar mucho con su experiencia. Pero como te digo, hay muchos chicos. Yo voy a sumar donde me toque, como siempre lo dije, y estoy muy contento".
Consultado por los ánimos del grupo ante este recambio, describió: "Estamos bien, muy bien. La verdad es que siempre hubo un grupo muy fuerte, muy unido. Se han ido muchos jugadores y obviamente duele, porque el 'Loco' y el 'Bebe' nos marcaban un camino. Pero bueno, hay que asumir esa responsabilidad y ahora tirar todos para el mismo lado, como lo veníamos haciendo".
La promoción de diez juveniles de la Reserva no pasó desapercibida en el plantel. Tesuri se mostró a gusto con la inclusión de los jóvenes jugadores en la pretemporada". Me pone muy contento. Son chicos que te escuchan, a los que les podés hablar y no te hacen ni una mala cara. Eso es muy positivo. Obviamente el "Profe" (Colace) los subió porque los conocía de la Reserva y tiene un trabajo con ellos. Cada vez que les da una consigna, los chicos la toman a la perfección. Estamos contentos porque son chicos del club que la pelearon y que hoy estén en el plantel profesional es algo muy lindo para ellos", explicó.
Así como Atlético necesita de Tesuri, hoy el volante también necesita del club. Estas semanas de entrenamiento resultan vitales para el entrerriano, quien hace poco se recuperó de una rotura de ligamentos que lo marginó gran parte del año -con un retorno acelerado por la urgencia de la pelea por el descenso- y requiere una puesta a punto ideal para recuperar el ritmo perdido. "Me siento bien, muy contento. Hoy estoy mentalizado en esta pretemporada, que para mí va a ser fundamental. Le estoy metiendo con muchas ganas porque sé que la necesito y también sé que es la única forma de ponerme a tono como estaba antes", explicó.
Con la cabeza en Atlético
Año a año, los fanáticos del "Decano" temen perder a sus máximas figuras en el mercado de pases. Sin embargo, Tesuri despejó cualquier duda sobre una posible salida. "Estoy con la cabeza acá en Atlético. Me quedan dos años más de contrato. Después de esta lesión, mi cabeza y mi familia saben que es solamente estar acá en Tucumán, enfocarme, volver a agarrar el nivel con el que terminé. Sinceramente no escuché ninguna oferta ni nada, quiero hacer las cosas bien acá, hacer una buena pretemporada y volver a mi nivel", sentenció.
Por último, respecto a la posibilidad de disputar una serie de clásicos en enero previo a la vuelta de la competencia oficial, Tesuri expresó sus ganas de estar presente. "Sería lindo, porque sinceramente nunca me tocó jugar un clásico acá. Ya empieza a sonar y la ciudad se empieza a mover, es otra cosa. Sería muy lindo jugarlo; como te digo, desde que llegué hace cinco años más o menos nunca me tocó".
De esa manera, con el compromiso de Tesuri asegurado, Atlético tiene un motivo para sonreír. Trabajar desde el alivio de las certezas deja tierra firme para seguir construyendo. Con la figura del querido volante "decano", en 25 de Mayo y Chile sueñan con contar con su energía característica para ser ese nexo que el club necesita para aliviar tensiones y seguir creciendo.