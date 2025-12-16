Adrián Sánchez, ante el desafío de dar un paso al frente y liderar al nuevo Atlético Tucumán

Atlético Tucumán continúa con su puesta a punto de cara a la temporada 2026. Entre las salidas y llegadas propias de cada pretemporada, en el rearmado del plantel aparece una pieza clave sobre la cual el “Decano” pretende reconstruir sus cimientos: Adrián Sánchez. En diálogo con LA GACETA, el volante reflexionó sobre el presente del equipo, analizó el año que se avecina y se refirió a su continuidad en el club.
Con 26 años, Sánchez se perfila como uno de los referentes del plantel, tanto desde lo futbolístico como en el vestuario. A punto de cumplir tres temporadas en la institución, compartió sus primeras sensaciones tras el inicio de los trabajos. “Me siento muy bien. Estamos arrancando la pretemporada prácticamente en el mismo año en el que terminamos, así que tiempo hay de sobra. Esperemos meterle todas las ganas para llegar bien al inicio del torneo”, expresó.
Luego se refirió a los objetivos para el próximo campeonato. “Primero tenemos que prepararnos bien. Nos hacía falta una buena pretemporada para estar físicamente en óptimas condiciones. Después, poner la vara lo más alta posible. Siempre lo digo al inicio de cada torneo: apuntar a lo más alto y no terminar, como nos pasó en el último tiempo, peleando abajo”, remarcó.
En esa misma línea, el mediocampista analizó uno de los puntos débiles recientes del equipo: los comienzos de torneo. “La pretemporada es clave. Los torneos arrancan casi a fines de enero y muchas veces hay poco tiempo de preparación. Eso complica lo físico, las lesiones y el hecho de no tener el plantel completo. A veces uno mismo intenta hacer de más para llegar rápido. Ahora tenemos tiempo de sobra y esperemos arrancar el Apertura de la mejor manera”, explicó.
La vuelta a los entrenamientos en el complejo Ojo de Agua dejó una novedad importante: la promoción de diez juveniles al plantel profesional, una señal clara del rumbo que tomará el armado del equipo. “Siempre es bueno tener juventud, porque vienen con muchas ganas. Hicieron un muy buen torneo. A muchos los conozco de inferiores y a otros de cuando subieron. Nuestra responsabilidad, los que estamos hace más tiempo, es ayudarlos a que se adapten lo mejor posible para que le den frutos al club”, destacó.
Sánchez también fue consultado por su continuidad. Según pudo saber este medio, el volante seguirá ligado a Atlético siempre y cuando no aparezcan ofertas que resulten convenientes para todas las partes. El propio jugador confirmó que existen sondeos. “Me dijeron que hay intereses de otros clubes, pero mientras esté en Atlético voy a dar el máximo por esta institución. Es algo que siempre me caracterizó y después se verá qué pasa”, aclaró.
Por último, se refirió a una de las noticias más resonantes de la semana: la salida de Guillermo “Bebe” Acosta, capitán y emblema del plantel. Con numerosos partidos compartidos en la mitad de la cancha, Sánchez no ocultó su pesar. “Es una salida dura. Es un jugador muy importante para la institución. Le deseo lo mejor, como todos los chicos del plantel. Es un ídolo del club y al hincha le va a costar su salida”, afirmó.
En ese contexto, Sánchez tendrá ahora la oportunidad de dar un paso al frente. Con la partida de uno de los referentes del mediocampo y varios años de continuidad en el club, el volante está llamado a convertirse en uno de los pilares del nuevo Atlético. El desafío es grande: liderar dentro de la cancha y acompañar un proceso que el “Decano” necesita consolidar para volver a mirar hacia arriba.
Producción periodística: Carlos Oardi.