Adrián Sánchez, ante el desafío de dar un paso al frente y liderar al nuevo Atlético Tucumán

La vuelta a los entrenamientos en el complejo Ojo de Agua dejó una novedad importante: la promoción de diez juveniles al plantel profesional, una señal clara del rumbo que tomará el armado del equipo. “Siempre es bueno tener juventud, porque vienen con muchas ganas. Hicieron un muy buen torneo. A muchos los conozco de inferiores y a otros de cuando subieron. Nuestra responsabilidad, los que estamos hace más tiempo, es ayudarlos a que se adapten lo mejor posible para que le den frutos al club”, destacó.