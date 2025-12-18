Secciones
De Malasia al "José Fierro": Ramiro González es el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán

El "Decano" oficializó la llegada del entrenador rosarino, quien llega luego de una importante experiencia en el fútbol asiático.

Hace 1 Hs

Atlético Tucumán continúa tomando decisiones clave de cara al futuro. Mientras el plantel profesional avanza en su preparación de pretemporada, el "Decano" oficializó ayer la llegada de Ramiro González, quien asumirá como nuevo entrenador de la Reserva para la temporada 2026.

La firma del contrato se llevó a cabo en la sala de prensa del Monumental "José Fierro", en un acto del que participaron el secretario del club, Mario Ávila; el directivo Carlos Aguirre; y Hugo Colace, director técnico del primer equipo, marcando la importancia del vínculo entre ambas categorías.

El rosarino, de 36 años, continuará su carrera en Tucumán luego de un exitoso paso como asistente en Johor Darul Ta'zim (JDT), el club más dominante de Malasia y con gran reconocimiento en el continente asiático. Allí colaboró durante cinco años con técnicos como Benjamín Mora, Héctor Bidoglio y Esteban Solari, sumó experiencia en competencias de elite como la Champions League asiática y consiguió varios títulos locales. 

Como futbolista, González tuvo dos etapas en Italia, donde acumuló experiencia en distintas categorías del ascenso. Cittanovese, Corigliano Calcio, PDHA Calcio, Virtus Matino y Terlizzi Calcio fueron algunos de los clubes que integró el ex mediocampista.

En el ámbito local, antes y después de su experiencia europea, vistió las camisetas de San Martín de San Juan, Gimnasia de Entre Ríos, Guaraní Antonio Franco y San Telmo.

Según adelantó el flamante entrenador, el objetivo principal es que su tarea esté estrictamente alineada con la metodología de trabajo del cuerpo técnico de Primera División que encabeza Colace. El objetivo es priorizar los valores del club y forjar una identidad de juego unificada que represente a Atlético en todas sus categorías.

