De Malasia al "José Fierro": Ramiro González es el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán

El rosarino, de 36 años, continuará su carrera en Tucumán luego de un exitoso paso como asistente en Johor Darul Ta'zim (JDT), el club más dominante de Malasia y con gran reconocimiento en el continente asiático. Allí colaboró durante cinco años con técnicos como Benjamín Mora, Héctor Bidoglio y Esteban Solari, sumó experiencia en competencias de elite como la Champions League asiática y consiguió varios títulos locales.