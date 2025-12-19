“Lo quieren para este proyecto nuevo”: el representante de “Caco” García anticipó su regreso a San Martín

Su salida a Aldosivi había sido abrupta y dejó heridas abiertas. Se marchó, además, al rival de la final perdida en Rosario, un detalle que profundizó el malestar de buena parte de los hinchas. Desde su entorno, sin embargo, se explicó que aquella decisión estuvo atravesada por una fuerte carga emocional. “Volvió para ascender y no lo pudo lograr. Se frustró por el amor al club”, expresó Sánchez, al reconstruir aquel momento. En esa misma línea, el representante remarcó que García había priorizado regresar a San Martín por sobre otras posibilidades. “Dejó muchas ofertas del exterior para volver, bajó de categoría en un buen momento y no lo pudo lograr. Eso pasó. Y para salir le dejamos dinero al club”, explicó, poniendo en contexto una salida que fue mucho más compleja de lo que pareció desde afuera.