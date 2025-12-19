“Lo quieren para este proyecto nuevo”: el representante de “Caco” García anticipó su regreso a San Martín

En San Martín hay decisiones que no se anuncian como refuerzos, pero que pesan igual o más en la construcción de un proyecto. En un mercado de pases atravesado por la urgencia, el reordenamiento interno y la necesidad de tomar definiciones de fondo, una de las principales incógnitas que mantenía en vilo a los hinchas empieza a despejarse: Matías “Caco” García volvería a vestir la camiseta del “Santo” y todo indica que formaría parte del nuevo ciclo que encabeza Andrés Yllana. Sin confirmaciones oficiales, pero con señales claras desde su entorno, el escenario comienza a ordenarse.
Ante la consulta de LA GACETA, el representante del futbolista, Claudio Sánchez, dejó entrever que la continuidad es el camino más probable. “De no surgir nada raro, va a jugar en San Martín”, señaló, en una definición que, aunque prudente, marca una tendencia firme. El futuro de García era uno de los temas más sensibles del mercado: se sabía que debía regresar tras su préstamo en Aldosivi y nadie tenía certezas sobre qué decisión se tomaría en un club que atraviesa un proceso de reestructuración profundo.
Ese contexto no es menor. San Martín vive días intensos puertas adentro. Con Facundo Pérez Castro al frente de la dirección deportiva y Andrés Yllana ya involucrado en cada instancia del armado, el club intenta dejar atrás la frustración reciente y sentar las bases de un proyecto que apunte al 2026. Hay evaluaciones constantes, reuniones diarias y un análisis fino del plantel actual. En ese marco, sostener a un futbolista con recorrido, conocimiento del club y peso específico aparece como una decisión estratégica más que emocional.
Porque García no sería un nombre más. En sus distintos ciclos, disputó 91 partidos oficiales con la camiseta de San Martín, convirtió nueve goles y entregó 10 asistencias, números que ayudan a dimensionar su importancia. Más allá de las estadísticas, fue un jugador capaz de darle fluidez al juego, de asociarse y de convertirse en nexo entre el medio campo y el ataque, un rol que no siempre es sencillo de cubrir.
Su salida a Aldosivi había sido abrupta y dejó heridas abiertas. Se marchó, además, al rival de la final perdida en Rosario, un detalle que profundizó el malestar de buena parte de los hinchas. Desde su entorno, sin embargo, se explicó que aquella decisión estuvo atravesada por una fuerte carga emocional. “Volvió para ascender y no lo pudo lograr. Se frustró por el amor al club”, expresó Sánchez, al reconstruir aquel momento. En esa misma línea, el representante remarcó que García había priorizado regresar a San Martín por sobre otras posibilidades. “Dejó muchas ofertas del exterior para volver, bajó de categoría en un buen momento y no lo pudo lograr. Eso pasó. Y para salir le dejamos dinero al club”, explicó, poniendo en contexto una salida que fue mucho más compleja de lo que pareció desde afuera.
¿Se aproxima el reencuentro con Yllana?
Aquel destino tampoco fue casual. García se fue a Aldosivi junto a Yllana, el entrenador que hoy dirige a San Martín. Esa coincidencia, que en su momento generó ruido, hoy aparece resignificada. “La relación con el técnico es muy buena. Yllana lo conoce muy bien y sabe lo que le puede dar al equipo”, sostuvo su representante. Ahora, con el DT chubutense ya instalado en Tucumán, todo indica que el volante estaría en consideración para el nuevo proyecto.
El paso de “Caco” García por Aldosivi
El paso por el “Tiburón” fue breve y condicionado. Disputó 10 partidos, pero estuvo afectado por problemas musculares y molestias en el tendón de Aquiles que le impidieron continuidad. De todos modos, su situación contractual no cambió: tiene vínculo con San Martín hasta diciembre de 2026, un dato clave a la hora de planificar. La idea, según su entorno, sería que regrese en enero, cuando arranque la pretemporada, y se sume desde el inicio al trabajo del plantel. “Ya me llamaron y todo muy bien”, comentó Sánchez, al tiempo que dejó en claro que el club lo tendría en cuenta. “Lo quieren a Matías para este proyecto nuevo”, añadió.
Mientras tanto, San Martín también avanza en otras definiciones. Yllana ya elevó un primer diagnóstico del plantel y se analizan situaciones contractuales puntuales. Entre los futbolistas que deben regresar de sus préstamos aparece Junior Arias, cuyo futuro estaría lejos de La Ciudadela. Desde la dirigencia reconocen que se trabaja en una salida, entendiendo que es un jugador importante, pero priorizando siempre el interés institucional.
En ese escenario de cambios, ajustes y decisiones fuertes, la posible continuidad de Matías García aparece como una señal. No borra lo ocurrido ni disimula un final conflictivo, pero sí abre la puerta a una nueva etapa. Aprovechar el conocimiento mutuo, la relación con el nuevo entrenador y la experiencia acumulada podría ser clave para San Martín. “Caco’ ama a San Martín”, concluyó su representante.