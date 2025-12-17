Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín negocia la continuidad de Franco García , está cerca de perder a Matías García y espera por Esquivel

Facundo Pérez Castro analiza junto al nuevo técnico Andrés Yllana, las situaciones contractuales de los futbolistas que quedaron en el plantel.

San Martín negocia la continuidad de Franco García , está cerca de perder a Matías García y espera por Esquivel
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas 17 Diciembre 2025

El mercado de pases de San Martín continúa dejando definiciones y empieza a mostrar movimientos concretos tanto en posibles continuidades como en salidas y negociaciones avanzadas. Con el nuevo cuerpo técnico ya en funciones, la CD quiere ordenar el plantel, pero las malas noticias aparecieron en el horizonte.

En las últimas horas se supo que el “Santo” perdió a Franco García. “Wachi” era pretendido por la dirigencia, pero desde Santa Fe aseguran que ya llegó a un acuerdo económico con Colón. “Se sumará en las próximas horas”, explicaron.

 En tanto, la situación de Juan Cruz Esquivel sigue en veremos. El delantero habría manifestados deseos de seguir en el club, pero las negociaciones se dilataron más de lo pensado y hay varios clubes que ya avanzaron para quedárselo.

En cuanto a continuidades, Darío Sand es uno de los futbolistas que cuenta con el respaldo del cuerpo técnico y todo indica que seguirá ligado al plantel, aportando experiencia y liderazgo en un puesto clave.

Además, San Martín se encuentra cerca de alcanzar un acuerdo con Ulises Vera. Las conversaciones están avanzadas y, de no surgir inconvenientes, su continuidad podría quedar sellada en los próximos días.

Distinto es el escenario de Matías  García, quien no se presentó a entrenar ni respondió a los llamados del club. “Matías no volvió a los entrenamientos y no dio ninguna respuesta. En ese contexto entendemos que su ciclo está cumplido”, explicó el director deportivo Facundo Pérez Castro, dejando en claro que el volante no seguirá en la institución.

Por último, Mauro Osores podría continuar su carrera en San Martín de San Juan, equipo que ahora es dirigido por Ariel Martos; mientras tanto, Gustavo Abregú recibió una oferta de Deportivo Riestra. Según trascendió, Abregú está cómodo en Tucumán, pero también le tira la chance de llegar a Primera.

Temas Primera NacionalMatías GarcíaSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026
1

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores
2

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal
3

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral
4

Licencia por paternidad: el punto ciego de la reforma laboral

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste
5

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco
6

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Más Noticias
El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Entre versiones cruzadas y silencios, San Martín podría perder a varios de sus futbolistas

Entre versiones cruzadas y silencios, San Martín podría perder a varios de sus futbolistas

Es oficial: se confirmó el día, la hora y el estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

Es oficial: se confirmó el día, la hora y el estadio de la Finalíssima entre Argentina y España

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

De Malasia al José Fierro: Ramiro González es el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán

De Malasia al "José Fierro": Ramiro González es el nuevo DT de la Reserva de Atlético Tucumán

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Presupuesto 2026: una lección para el Congreso sobre los límites del ajuste

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Comentarios