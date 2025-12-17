San Martín negocia la continuidad de Franco García , está cerca de perder a Matías García y espera por Esquivel

Distinto es el escenario de Matías García, quien no se presentó a entrenar ni respondió a los llamados del club. “Matías no volvió a los entrenamientos y no dio ninguna respuesta. En ese contexto entendemos que su ciclo está cumplido”, explicó el director deportivo Facundo Pérez Castro, dejando en claro que el volante no seguirá en la institución.