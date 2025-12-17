Piden el procesamiento del presidente de San Lorenzo en medio de la acefalía del club

La crisis institucional de San Lorenzo sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial. En paralelo al escenario de acefalía que atraviesa el club tras las renuncias masivas en la Comisión Directiva, la fiscal Mónica Cuñarro solicitó el procesamiento de Marcelo Moretti en la causa que investiga el cobro de presuntas coimas durante su gestión como presidente.
El pedido fue presentado ante la jueza Laura Bruniard y se encuadra en una investigación por el delito de administración fraudulenta. Según consta en el expediente, la fiscalía avanzó con la solicitud luego de considerar que hubo maniobras dilatorias por parte del dirigente a lo largo del proceso.
De acuerdo a la causa, Moretti se ausentó en seis oportunidades a los llamados para prestar declaración indagatoria. Cuando finalmente se presentó ante la Justicia, optó por no responder preguntas. En ese mismo contexto, su abogado defensor solicitó aportar nueva información cuando la jueza estaba próxima a resolver la situación procesal, aunque ese material nunca fue incorporado formalmente.
La investigación se originó a partir de una denuncia que tomó relevancia pública tras la difusión de una cámara oculta, en la que se ve a Moretti guardándose un fajo de U$S 25.000. Ese dinero, según la acusación, habría estado vinculado al fichaje de un futbolista para las divisiones inferiores del club.
En los últimos días, el propio Moretti se refirió públicamente a ese episodio y aseguró que el material forma parte del expediente judicial. También sostuvo que es inocente y que la difusión del video dañó su imagen, al tiempo que afirmó que se construyó un “relato falso” en su contra. La resolución final del caso, remarcó, quedará en manos de la Justicia.
El pedido de procesamiento se conoce en un momento particularmente delicado para San Lorenzo. El club quedó sin conducción formal luego de que se declarara la acefalía, situación que trasladó la responsabilidad institucional a la Asamblea de Representantes, encargada ahora de definir los pasos a seguir mediante la designación de una Comisión Transitoria o un eventual llamado a elecciones.
Con un frente judicial abierto y un escenario político convulsionado, la situación de Moretti aparece cada vez más comprometida, mientras San Lorenzo intenta encauzar su rumbo en medio de una de las crisis más profundas de los últimos años.