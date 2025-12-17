Piden el procesamiento del presidente de San Lorenzo en medio de la acefalía del club

En los últimos días, el propio Moretti se refirió públicamente a ese episodio y aseguró que el material forma parte del expediente judicial. También sostuvo que es inocente y que la difusión del video dañó su imagen, al tiempo que afirmó que se construyó un “relato falso” en su contra. La resolución final del caso, remarcó, quedará en manos de la Justicia.