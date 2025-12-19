Secciones
SociedadGastronomía

Mimosa, Tom Collins y Spritz: tres tragos económicos de Paulina Cocina para esta Navidad

La barra de tragos es un agregado que no puede faltar para los festejos de fin de año y Paulina Cocina compartió la forma más económica de prepararlos.

La inluencer de cocina enseña preparaciones deliciosas con pocos ingredientes. La inluencer de cocina enseña preparaciones deliciosas con pocos ingredientes. Foto: Cucinare
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

La influencer Paulina Cocina compartió en sus redes sociales –@paulinacocina en Instagram y TikTok– un especial para armar tragos para estas fiestas. Con solo tres botellas de diferentes bebidas alcohólicas, enseñó a armar un sinfín de opciones para armar la barra de tragos. Son todas opciones diferentes, con pocos ingredientes, económicas y fáciles de conseguir.

Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Según Paulina Cocina, se puede preparar una barra distinta para esta Navidad con solo tres botellas de diferentes bebidas. Para sus recetas utilizó un espumante, aunque sugiere también usar champagne en su lugar; un gin y un Red Bitter. Además, utilizó algunos ingredientes complementarios que fue alternando entre una y otra receta.

Una de las claves de las recetas de Paulina Cocina es el almíbar simple que utiliza siempre. Este tiene una preparación ultra sencilla: se mezclan partes iguales de agua y azúcar, se lleva a una olla a fuego medio y se revuelve hasta que el azúcar queda completamente disuelta.

Tragos de Navidad de Paulina Cocina: Tom Collins

Para el primer trago, la influencer recomendó usar mucho hielo. También lleva una medida de almíbar simple, una de jugo de limón y dos medidas de gin. En caso de no tener coctelera, se puede utilizar cualquier vaso térmico. Se mezclan todos los ingredientes y se agita durante unos minutos para integrar. Por último, se sirve en vasos separados con un chorrito de soda y, para decorar, se usa media rodaja de limón.

Mimosa: un trago perfecto para Navidad

La segunda botella que descorchó Paulina fue el espumante. Para preparar esta Mimosa, se necesita jugo de naranja y el espumante –o champagne– en iguales cantidades. Para finalizar, se agrega un chorrito de gin del que se utilizó en el trago anterior. Es un trago cítrico fácil de preparar y no requiere demasiados utensilios.

“Juguito”: un trago colorido para Navidad

Para el tercer trago utilizó una botella de Red Bitter; en su caso, de la marca Aperol. Es una idea original para decorar cualquier mesa, pero requiere refrigeración porque recrea el antiguo helado “juguito”. Se mezclan en un recipiente dos partes de Red Bitter, tres partes de espumante, un chorrito de soda y, además, un poquito de jugo de naranja. La mezcla se pasa a bolsitas transparentes, finas y alargadas y se congela durante horas.

Temas NavidadAño Nuevo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Lo más popular
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
1

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
3

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo
5

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
6

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Más Noticias
Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Cierre de año: las advertencias de Ludovica Squirru para cinco signos del Horóscopo Chino

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Alerta amarilla: tres provincias están bajo la amenaza de vientos de hasta 80 km/h

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Comentarios