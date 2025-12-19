Mimosa, Tom Collins y Spritz: tres tragos económicos de Paulina Cocina para esta Navidad

La influencer Paulina Cocina compartió en sus redes sociales –@paulinacocina en Instagram y TikTok– un especial para armar tragos para estas fiestas. Con solo tres botellas de diferentes bebidas alcohólicas, enseñó a armar un sinfín de opciones para armar la barra de tragos. Son todas opciones diferentes, con pocos ingredientes, económicas y fáciles de conseguir.
Según Paulina Cocina, se puede preparar una barra distinta para esta Navidad con solo tres botellas de diferentes bebidas. Para sus recetas utilizó un espumante, aunque sugiere también usar champagne en su lugar; un gin y un Red Bitter. Además, utilizó algunos ingredientes complementarios que fue alternando entre una y otra receta.
Una de las claves de las recetas de Paulina Cocina es el almíbar simple que utiliza siempre. Este tiene una preparación ultra sencilla: se mezclan partes iguales de agua y azúcar, se lleva a una olla a fuego medio y se revuelve hasta que el azúcar queda completamente disuelta.
Tragos de Navidad de Paulina Cocina: Tom Collins
Para el primer trago, la influencer recomendó usar mucho hielo. También lleva una medida de almíbar simple, una de jugo de limón y dos medidas de gin. En caso de no tener coctelera, se puede utilizar cualquier vaso térmico. Se mezclan todos los ingredientes y se agita durante unos minutos para integrar. Por último, se sirve en vasos separados con un chorrito de soda y, para decorar, se usa media rodaja de limón.
Mimosa: un trago perfecto para Navidad
La segunda botella que descorchó Paulina fue el espumante. Para preparar esta Mimosa, se necesita jugo de naranja y el espumante –o champagne– en iguales cantidades. Para finalizar, se agrega un chorrito de gin del que se utilizó en el trago anterior. Es un trago cítrico fácil de preparar y no requiere demasiados utensilios.
“Juguito”: un trago colorido para Navidad
Para el tercer trago utilizó una botella de Red Bitter; en su caso, de la marca Aperol. Es una idea original para decorar cualquier mesa, pero requiere refrigeración porque recrea el antiguo helado “juguito”. Se mezclan en un recipiente dos partes de Red Bitter, tres partes de espumante, un chorrito de soda y, además, un poquito de jugo de naranja. La mezcla se pasa a bolsitas transparentes, finas y alargadas y se congela durante horas.