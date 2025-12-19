Mimosa, Tom Collins y Spritz: tres tragos económicos de Paulina Cocina para esta Navidad

Tragos de Navidad de Paulina Cocina: Tom Collins

Para el primer trago, la influencer recomendó usar mucho hielo. También lleva una medida de almíbar simple, una de jugo de limón y dos medidas de gin. En caso de no tener coctelera, se puede utilizar cualquier vaso térmico. Se mezclan todos los ingredientes y se agita durante unos minutos para integrar. Por último, se sirve en vasos separados con un chorrito de soda y, para decorar, se usa media rodaja de limón.