Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Las recetas de Paulina Cocina, la influencer de cocina más popular de Argentina, son siempre un paso a paso sencillo. Sus preparaciones se distinguen por ser aptas para cualquier cocinero, incluso quienes no tienen experiencia. En simples pasos explicó en sus redes sociales dos ideas de piononos salados perfectas para Navidad y Año Nuevo.
Lo interesante del pionono es que tiene sus variantes dulces y saladas. Aunque muchas familias son amantes de las opciones agridulces –y se atreven a poner un relleno salado a un pionono dulce o viceversa–, cada vez son más los que eligen la separación. Estas ideas están pensadas para el pionono salado, pero su versatilidad permite intercambiar ingredientes por otros que gusten más.
Pionono oliva de Paulina Cocina
Esta opción requiere, además de un pionono salado, un paquete pequeño de mayonesa, jamón, queso, hojas de espinaca, tomate, aceitunas y aceite de oliva. También pueden agregarse condimentos a gusto, pero en este caso Paulina Cocina utilizó pimienta.
Preparación
1. Abrí el pionono y untalo con una generosa capa de mayonesa.
2. Agregá una capa de jamón, otra de queso y una última de espinaca.
3. Picá el tomate en cubitos pequeños y ponelos sobre la capa de espinaca. Agregá también aceitunas picadas.
4. Condimentá con pimienta, sal y aceite de oliva.
5. Enrollá el pionono y dale una nueva capa exterior de mayonesa.
6. Picá aceitunas y llevalas al microondas por tres minutos sobre tres capas de papel de servilleta para que absorban el líquido.
7. Por último, desarmá las aceitunas –que estarán deshidratadas– con las manos para formar un polvo y espolvorealo sobre el pionono para decorar.
Pionono con masa de pizza de Paulina Cocina
Para esta receta necesitarás preparar primero la esponja de levadura, que lleva ½ vaso de leche, una cucharada de azúcar, dos cucharadas de harina y 30 gramos de levadura fresca o 12 gramos de levadura seca. Luego, para la masa, 1 kilo de harina, 550 mililitros de agua, una cucharada de sal y un poco de aceite.
Preparación
1. Prepará la esponja de levadura mezclando sus ingredientes. Dejá reposando por 15 minutos.
2. Formá una corona o volcán de harina y en el centro colocá sal y aceite de oliva. Después, agregá la esponja y mezclá. Agregá el agua. Una vez que esté bien integrado, amasá por 15 minutos. Es importante no agregar más harina a la masa.
3. Para el primer leudado, poné la masa en un recipiente previamente cubierto con aceite de oliva, tapalo con un repasador o plástico y dejalo hasta que duplique su volumen.
4. Cuando haya leudado, aplastá la masa sobre una fuente previamente aceitada. Encima, colocá queso, jamón y berenjenas grilladas en la plancha. Enrollá como si se tratara de un pionono.
5. Pintalo con una mezcla de manteca derretida y orégano u otras hierbas. Llevá al horno durante 15 a 20 minutos o hasta que el exterior quede dorado y estará listo para servir.