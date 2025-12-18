Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Lo interesante del pionono es que tiene sus variantes dulces y saladas. Aunque muchas familias son amantes de las opciones agridulces –y se atreven a poner un relleno salado a un pionono dulce o viceversa–, cada vez son más los que eligen la separación. Estas ideas están pensadas para el pionono salado, pero su versatilidad permite intercambiar ingredientes por otros que gusten más.