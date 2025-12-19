Secciones
Nuevos aumentos de Anses: en cuánto quedarán las jubilaciones en enero de 2026

Además de publicar el cronograma de pagos, el Gobierno oficializó cuáles serán los nuevos montos del primer mes del año.

Anses oficializó los nuevos pagos de enero 2026.
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Enero llega con nuevos aumentos para los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Además de confirmar el conocido calendario de pagos, basado en las terminaciones de DNI, se publicaron los nuevos montos que se otorgarán en el primer mes de 2026.

Becas Progresar: por qué en diciembre algunos estudiantes no reciben el pago de ANSES

Luego de la confirmación del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre, que Anses resolvió proporcionar al ritmo del calendario de pagos del mes, el organismo previsional dio a conocer el nuevo aumento para jubilados y pensionados, cifra ligada de forma directa al índice de inflación de noviembre.

De cuánto serán las jubilaciones en enero de 2026

Con el Índice de Precios al Consumidor como referencia, debido al Decreto de Movilidad Jubilatoria que rige desde abril de 2024, el incremento de los haberes de las asignaciones del organismo se actualiza según el movimiento del IPC registrado dos meses antes.

El IPC registrado en noviembre 2025 fue de 2,47%, por lo que la jubilación mínima otorgada por Anses en enero de 2026 será de $349.303,33. Este incremento vendría acompañado en algunos casos por el bono extraordinario de $70.000, aunque aún no hay certezas.

Aún no existe confirmación oficial por parte de Anses o el Gobierno de mantener el refuerzo de los haberes mínimos, pero en caso de ser positiva su aplicación, aquellos jubilados que cobren la jubilación mínima tendrían un pago de $419.303,33 durante el primer mes de 2026. De continuar vigente, este complemento también aplicaría tanto para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como para las pensiones no contributivas.

Jubilaciones y pensiones en enero de 2026

En resumen, los valores quedarían establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $349.303,33 (haber mínimo) + bono de $70.000 = $419.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $279.443,60 + bono de $70.000 = $349.443,60

