Nuevos aumentos de Anses: en cuánto quedarán las jubilaciones en enero de 2026

Aún no existe confirmación oficial por parte de Anses o el Gobierno de mantener el refuerzo de los haberes mínimos, pero en caso de ser positiva su aplicación, aquellos jubilados que cobren la jubilación mínima tendrían un pago de $419.303,33 durante el primer mes de 2026. De continuar vigente, este complemento también aplicaría tanto para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como para las pensiones no contributivas.