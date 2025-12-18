Becas Progresar: por qué en diciembre algunos estudiantes no reciben el pago de ANSES

ANSES comenzó esta semana con el cronograma de pagos de las Becas Progresar, aunque numerosos estudiantes advirtieron que el monto no fue depositado en sus cuentas. Esto generó dudas y reclamos, sobre todo entre quienes aguardaban el cobro de una nueva cuota durante diciembre.
Desde el Gobierno nacional explicaron que la situación no responde a una suspensión del programa ni a fallas administrativas. La falta de acreditación está relacionada con las modificaciones implementadas este año en el esquema de pagos y con el número de cuotas que cada beneficiario ya recibió.
Por qué algunos estudiantes no cobran las Becas Progresar de ANSES
El principal motivo por el cual algunos estudiantes no reciben el pago de ANSES es que ya cobraron la totalidad de las cuotas regulares de $35.000 correspondientes al año. Esto afecta principalmente a beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio que ingresaron en la Primera Convocatoria y completaron los pagos previstos.
Este año, el Ministerio de Capital Humano modificó la estructura del programa a través de la Resolución 388/2025, que estableció un esquema diferenciado según la convocatoria de ingreso. De esta manera, quienes fueron aprobados en la primera etapa accedieron a 12 cuotas, mientras que los estudiantes de la segunda convocatoria perciben seis cuotas.
Dentro de ese total se incluyen cuotas regulares y cuotas estímulo. Al haber finalizado el pago de las cuotas regulares, muchos estudiantes no ven nuevos depósitos en diciembre, lo que explica la ausencia de cobro pese a que el cronograma de ANSES sigue activo.
Calendario de cobro Progresar de diciembre 2025
- 15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
- 16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
- 17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
- 18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
- 19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9
Este cronograma aplica para todas las líneas del programa y se deposita directamente en las cuentas bancarias habilitadas para cada estudiante.