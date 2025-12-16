Secciones
Anses: en cuánto quedará la jubilación mínima en enero con el aumento

Tanto jubilaciones como prestaciones y asignaciones se verán modificadas por el IPC de noviembre.

Después del mes del aguinaldo, llegará un aumento mínimo para jubilados y pensionados de Anses. Después del mes del aguinaldo, llegará un aumento mínimo para jubilados y pensionados de Anses. Foto: Desde Entre Ríos
Hace 2 Hs

Este martes finaliza recién el depósito de los haberes de diciembre de 2025, pero en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya se sabe que habrá un incremento para enero. El organismo previsional deberá actualizar los montos de sus prestaciones para el mes próximo. El aumento está regido por la fórmula de movilidad que establece que las prestaciones deben regirse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

La particularidad que tiene para estos casos la actualización de los valores del Indec es que se toman con dos meses de retraso. Esto significa que, para aplicar el aumento correspondiente al mes de enero se tomará como referencia el incremento que hubo en los productos de la canasta básica de noviembre. En esta oportunidad, será de un 2,47%.

Jubilación mínima de Anses para enero

En diciembre la jubilación mínima fue de $340.879,59 y el mes próximo tendrá un 2,47% extra que la dejará en $349.303,33. El ajuste se enmarca en el esquema de movilidad que rige desde abril del año pasado, mecanismo establecido por el Decreto 274/2024 que reemplazó la fórmula de movilidad trimestral y ordenó aumentos mensuales con ajuste siguiendo a la inflación.

Aunque todavía no se confirmó el pago del bono que también se otorga a los beneficiarios de Anses desde 2024, se espera que continúe su depósito. Con este pago extra, el monto mínimo alcanzaría los $419.303,33 en enero. Quienes cobren una jubilación superior a la mínima recibirán un bono porcentual para alcanzar el mismo monto que toca el básico. Quienes tengan jubilaciones más altas, en cambio, no recibirán el bono.

Prestaciones de Anses

Con el dato del Indec del 2,47% de IPC, la Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en $279.443,60. Las pensiones no contributivas, por su parte, ascenderán a $244.523,04, ya sea por invalidez o por vejez. Con el bono, estos montos se elevarían y quedarían respectivamente en $349.443,60 y $314.523,04. La pensión para madre de siete hijos alcanzará los $349.303,33 y también podría recibir el pago extra el mes próximo.

El incremento por movilidad también modificará las asignaciones familiares y universales que otorga Anses. Desde enero, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $125.529,58, mientras que la AUH por hijo con discapacidad se actualizará a $408.697,46 y la Asignación por Embarazo quedará establecida en $118.454,32. De este último monto, se cobra el 80% de manera mensual. El 20% restante se acumula y se paga a fin de año o con la presentación de la libreta sanitaria y educativa.

