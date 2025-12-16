Anses: en cuánto quedará la jubilación mínima en enero con el aumento

Este martes finaliza recién el depósito de los haberes de diciembre de 2025, pero en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya se sabe que habrá un incremento para enero. El organismo previsional deberá actualizar los montos de sus prestaciones para el mes próximo. El aumento está regido por la fórmula de movilidad que establece que las prestaciones deben regirse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.