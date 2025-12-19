Qué es el zifio, uno de los animales más raros del planeta, que tuvo un triste final en la costa argentina

Tan solo hubo cuatro avistamientos del zifio a lo largo de 38 años, uno de los animales más raros del mundo que este martes apareció en las costas de San Clemente del Tuyú. Aquel encuentro resultó en un operativo complejo para devolver este inusual cetáceo al mar; sin embargo, falleció al día siguiente de haber encallado.
Por la tarde-noche del martes, uno de los grandes desconocidos marinos apareció en las playas de San Clemente del Tuyú. El zifio es uno de los secretos de las profundidades oceánicas que pocas personas pudieron atestiguar, incluso quienes dedicaron toda su vida al estudio marino. Sin embargo, fue este mismo espécimen el que quedó varado en una de las playas más conocidas de la costa atlántica.
El intento de rescate
La alarma se elevó a las 19:30 horas del martes, cuando el aviso llegó a la Fundación Mundo Marino. Los rescatistas que se encontraban en sus hogares asistieron al lugar, desplegando inmediatamente un operativo nocturno en el que el grupo se dividió entre quienes se instalaron en la playa céntrica para evaluar al animal, mientras que otro equipo preparó el equipamiento necesario en el Centro de Rescate.
Quienes se quedaron en el lugar determinaron que se trataba de un macho juvenil de 4,32 metros de largo y un peso aproximado de una tonelada. El trabajo fue exigente debido a la baja visibilidad y el gran tamaño del animal. Durante horas, los especialistas realizaron maniobras para reintroducirlo a su hábitat y evitar que volviera a encallar; sin embargo, el animal se negaba, insistiendo con un nado circular y repetidos regresos a la costa. La oscuridad obligó a suspender el operativo a las 21.
El triste final
Los rescatistas explicaron que el comportamiento de regreso constante suele verse en cetáceos que atraviesan cuadros graves cuando quedan varados. “El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Ese comportamiento nos indicaba que el cuadro era delicado. Aun así, seguimos intentando ayudarlo, sosteniéndolo, reflotándolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y salir nadando por sus propios medios”, explicó Sergio Rodríguez Heredia, responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.
A pesar del incansable esfuerzo de los especialistas, la lamentable noticia llegó a la mañana siguiente. Aunque se había logrado que el animal se introdujera mar adentro la noche anterior, el zifio apareció sin vida cerca del punto en el que lo habían asistido.
El cuerpo se trasladó al Centro de Rescate para una necropsia. Las muestras fueron enviadas a distintos laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y los resultados preliminares indicaron un cuadro de neumonía y una alta carga parasitaria gastrointestinal como posibles causas principales del desenlace.
¿Qué son los zifios?
Los zifios son uno de los animales más raros que existen en el fondo marino. Como explicó el veterinario Juan Pablo Loureiro al medio Infobae, en la Argentina los varamientos de zifios vivos son eventos excepcionales, más frecuentes en el sur del país, con apenas cuatro casos registrados desde 1987 por la propia fundación.
Estos animales pertenecen a la familia Ziphiidae de los cetáceos odontocetos, los cuales tienen un solo orificio nasal externo y se caracterizan por la presencia de dientes que, sin embargo, no les sirven para masticar. Tienen un cuerpo alargado y robusto, una cabeza pequeña y un hocico estrecho y prominente que recuerda a un pico, rasgo que les da su nombre.
Su tamaño varía según la especie, pero en general mide entre 4 y 10 metros de largo. La coloración suele ser gris oscura o marrón, con manchas claras o cicatrices, especialmente en los machos adultos.
Son unos de los mamíferos marinos menos conocidos, con una conducta retraída, y se posicionan como los más esquivos del planeta. Esto se debe a que solo pasan un 8% de su tiempo en superficie. “Esto es como si solo saliéramos a la calle los domingos por la tarde”, explicó Natacha Aguilar, doctora y directora del grupo de investigación en Biodiversidad Ecología Marina y Conservación (Bioemac) de la Universidad de La Laguna en Tenerife.
Además, los zifios realizan inmersiones a 3.000 metros y bucean durante 3 horas en apnea. Son especies muy grandes cuya longitud es similar a la de los elefantes y sus proezas nadando superan incluso a las de los cachalotes.