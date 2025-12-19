Qué es el zifio, uno de los animales más raros del planeta, que tuvo un triste final en la costa argentina

Quienes se quedaron en el lugar determinaron que se trataba de un macho juvenil de 4,32 metros de largo y un peso aproximado de una tonelada. El trabajo fue exigente debido a la baja visibilidad y el gran tamaño del animal. Durante horas, los especialistas realizaron maniobras para reintroducirlo a su hábitat y evitar que volviera a encallar; sin embargo, el animal se negaba, insistiendo con un nado circular y repetidos regresos a la costa. La oscuridad obligó a suspender el operativo a las 21.