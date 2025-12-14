Alerta climática: qué países podrían volverse inhabitables en 2050, según la NASA

El calentamiento global y las alteraciones que sufre el planeta en sus ecosistemas hacen de la Tierra un lugar hostil para la existencia de cualquier ser vivo. Un estudio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio cuenta de cuáles serán los próximos espacios del planeta inhabitables en 2050.
La acción nociva del ser humano con sus ecosistemas y su interacción poco amable con su ambiente provocaron en los últimos años una alteración en los diversos ambientes, temperaturas y especies animales del planeta. Es en este escenario donde se situó la NASA para descubrir de qué manera el impacto del cambio climático afecta en la habitabilidad de algunas zonas de la Tierra.
Por medio de datos satelitales y a través de un bulbo húmedo (índice térmico específico) los investigadores buscaron confirmar su hipótesis acerca de las temperaturas y la hostilidad o la civilidad de ciertos espacios de la Tierra. Con ello dieron con resultados poco alentadores, que revelaron diversas zonas no podrá ser habitadas dentro de unos pocos 30 o 50 años.
El calor, el enemigo de los organismos vivos y que poco avanza sobre el planeta
Según las conclusiones de la agencia estadounidense, el calor podría dificultar o incluso imposibilitar la vida de los seres humanos en determinadas regiones. Esto se debe al calentamiento global que está provocando un aumento en la frecuencia y la severidad de las olas de calor extremo a nivel mundial.
A su vez, los científicos explicaron por qué los seres humanos no podrían habitar las regiones por el calor. Según ellos, el índice de bulbo húmedo es clave para medir el nivel de estrés térmico que puede soportar el cuerpo humano. Esto funciona combinando la temperatura y la humedad del aire, permitiendo evaluar la capacidad del organismo para disipar el calor a través de la sudoración.
De esta manera, los expertos determinaron que un índice de bulbo húmedo superior a 35°C durante seis horas seguidas sería un riesgo mortal para la salud ya que en esas condiciones se pierde la capacidad de regular su temperatura interna.
Los países que serán inhabitables en 2050, según la NASA
Los últimos 15 años han sido críticos para el planeta y ciertas zonas del mismo ya han superado ampliamente ese umbral térmico, sobre todo alguna regiones subtropicales. Con este motivo es que los investigadores de la agencia espacial estiman que pronto estos espacios serán ambientes hostiles para la vida de cualquier organismo.
Las zonas que fueron determinadas por la NASA como próximamente inhabitables se encontraron en gran parte del sur de Asia, como Pakistán, así como varias naciones del Golfo Pérsico y de las costas del Mar Rojo.
A su vez, el este de China y algunas zonas de Brasil también podrían sufrir estas consecuencias, sin embargo, en estos lugares sería en 2070. En Estados Unidos ciertas zonas podrían verse afectadas por este fenómeno en las próximas décadas.